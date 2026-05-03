Наблюдатель природных примет Вилис Букшс прогнозирует, что май в Латвии будет переменчивым, но в целом более теплым, чем обычно, с грозами и периодами почти летней жары.

Май в народной традиции называют месяцем листьев, сева и цветов. Это время, когда деревья полностью покрываются листвой, сады расцветают, а природа окончательно просыпается после зимы. Вместе с теплом приходят и первые весенние грозы, а в лесах появляются съедобные грибы — сморчки, строчки и другие виды, с которых традиционно начинается грибной сезон.

Именно в мае особенно оживает мир птиц: в начале месяца начинает петь соловей, позже слышны дергач и иволга. С середины месяца возвращаются последние перелетные птицы. Это также период, когда у многих животных появляется потомство, а в сырых местах активизируются комары и мошки.

В народной традиции май считался временем сбора целебных растений — их собирали после восхода солнца в период полнолуния. В этом году такие дни приходятся на конец месяца.

Народный календарь: что означают майские даты

Каждый день мая в народных поверьях связан с наблюдениями за природой и прогнозами на будущее, сообщает Вилис Букшс в своем блоге "Mans laiks":

1 мая: считалось, что деревья «кровоточат», поэтому их нельзя рубить. Теплая погода в этот день предвещает хороший урожай осенью. 6 мая: если черемуха зацвела раньше — лето будет жарким. Утренняя роса считалась целебной. 7 мая: лучший день для посадки лука — он вырастет крупным и хорошо сохранится. 8 мая: по радуге определяли будущий урожай — желтый цвет к ячменю, зеленый к пшенице. 9 мая: подходящее время для посадки картофеля, фасоли и посева гороха. 14 мая: хорошая погода — к урожайной осени, дождь и холод — к суровой зиме. 15 мая: начало настоящего посевного периода, когда активно поют соловьи. 23 мая: день, когда не работали на земле; красное небо на рассвете — к грозовому лету. 25 мая: символическое «открытие» лета; жаркое утро — к засушливому сезону. 27 мая: время сеять лен и сажать огурцы; много комаров — к богатому урожаю ягод. 28 мая: поздние посевы овса и пшеницы; тепло в этот день — к теплому лету.

Какая погода ожидается в мае

Согласно народным наблюдениям, если начало мая теплое, его конец будет прохладным, и наоборот. Дождливый май сулит сухое лето и осень, а туманы — плодородный сезон. Гроза в мае считалась хорошим знаком — к богатому урожаю.

По предварительным прогнозам, май в этом году будет близок к климатической норме, но с уклоном в более теплую сторону. В восточных районах страны ожидается чуть более высокая температура, чем обычно, а у моря — ближе к средним значениям. Осадки будут распределяться неравномерно, но в целом их может быть больше нормы.

Первая половина месяца обещает переменчивую погоду: теплые и солнечные дни будут сменяться более прохладными, возможны кратковременные дожди и даже весенние грозы. Температура в начале мая — от +16 до +22 градусов днем, затем возможное похолодание до +10…+15 градусов и ночные заморозки.

К середине месяца снова потеплеет, а ближе к двадцатым числам температура может приблизиться к +25 градусам. Во второй половине мая вероятна уже почти летняя погода — до +28 градусов, но с грозами, ливнями и местами градом.

Что дальше?

Если ориентироваться на долгосрочные тенденции, лето в этом году может быть преимущественно теплым и сухим, временами даже жарким, однако с периодическими сильными грозами.