Трамп никогда не скрывал своих пищевых привычек — он предпочитает фастфуд, бекон с яйцами, мороженое и диетическую кока-колу. В течение дня он часто перекусывает печеньем Oreo, чипсами и солеными крендельками.

Завтрак он нередко пропускает, а если ест — выбирает бекон и яйца. Обед также не является для него обязательным приемом пищи. Его типичный ужин, по описаниям его бывших сотрудников, может состоять из двух гамбургеров «Биг Мак» (Big Mac), двух рыбных сэндвичей «Филе-о-Фиш» (Filet-O-Fish) и шоколадного молочного коктейля.

Пристрастие к продукции McDonald’s и других сетей фастфуда связывают с давно известной гермофобией Трампа — боязнью микробов. Биографы бизнесмена и политика писали, что он считает покупку заранее приготовленных блюд более безопасной, так как их намеренно не смогут испортить или отравить, зная заказчика.

Трамп также не курит, не пьет кофе и воздерживается от алкоголя. Личный сухой закон нью-йоркский миллиардер в прошлом связывал с пагубным пристрастием к горячительным напиткам своего брата Фреда, который умер в 42 года.

Некоторые СМИ отмечают, что привычка Трампа делать длительные перерывы между приемами пищи напоминает интервальное голодание, которое в ряде исследований связывают с улучшением обмена веществ и когнитивных функций.

Во время своей первой президентской кампании сотрудники отмечали, что Трамп иногда обходился без еды до 16 часов в сутки. Однако маловероятно, что президент сознательно придерживается такого режима ради оздоровительного эффекта.

Очередной медицинский осмотр Трампа (третий за последние 13 месяцев) в конце мая выявил у него «сосудистый возраст» на 14 лет меньше фактического. Как заявили врачи Белого дома, когнитивные функции также остаются в норме: умственные способности оценивались с помощью Монреальской шкалы — десятиминутного теста, который позволяет выявить признаки деменции, болезни Альцгеймера и других нарушений. Трамп показал максимальный результат — 30 баллов из 30 возможных.

Бывший врач Белого дома Ронни Джексон объяснял состояние здоровья Трампа «отличными генами».

«Это называется генетикой. У некоторых людей просто отличные гены. Я сказал президенту, что если бы он придерживался более здорового питания в течение 20 лет, он, возможно, дожил бы до 200 лет», — заявил Джексон по итогам медицинского осмотра Трампа в 2018 году.

Президент также сам часто подчеркивает, что своим долголетием и успехом обязан прежде всего наследственности. Во время предвыборного мероприятия в Миннесоте в 2020 году Трамп упомянул о теории скаковых лошадей, согласно которой скрещивание определенных жеребцов и кобыл позволяет получить более сильное потомство. Еще до своего первого срока Трамп заявлял, что обладает «геном победителя».

Некоторые упрекают Трампа в склонности к евгеническим идеями, однако эксперты указывают, что некоторые генетические варианты действительно могут снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний, гипертонии, диабета и других опасных болезней.

Известно, что родители Трампа прожили достаточно долгую жизнь. Его отец, которые страдал болезнью Альцгеймера, умер от пневмонии в возрасте 93 лет. При этом ему, судя по всему, удалось избежать рака и серьезных сердечно-сосудистых заболеваний. Мать президента умерла в возрасте 88 лет. Официальная причина ее смерти не сообщалась, а единственным известным заболеванием был остеопороз.