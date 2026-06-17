Беспрецедентный скандал потряс администрацию в Вашингтоне после того, как появились сведения о том, что секретные разговоры в защищенной Ситуационной комнате могли записываться и передаваться журналистам The New York Times.

Трамп в ярости из-за того, что детали войны с Ираном стали достоянием общественности. Нервничают и чиновники высшего звена: они понимают, что каждое слово, сказанное в закрытых кабинетах, может вскоре появиться в компрометирующей книге.

Затянувшееся молчание Министерства юстиции США и неспособность установить источники утечек поднимают тревожный вопрос: контролирует ли президент происходящее в Белом доме или администрация парализована враждебными силами изнутри, задался вопросом обозреватель New York Post Майкл Гудвин в своей колонке. Сообщения о наличии записей пока основаны на опасениях чиновников Белого дома: сам факт записи разговоров не подтвержден.

Согласно появившимся сообщениям, информация основана на материалах нескольких ключевых совещаний в Ситуационной комнате. Одно из них состоялось 17 июля 2025 года с участием вице-президента Джей Ди Вэнса, главы аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс и юридического советника Белого дома Дэвида Уоррингтона. На том совещании ситуацию описали как "огромную проблему", при этом обсуждалось дело, связанное с "файлами Эпштейна", – свидетельство попыток администрации лавировать между внутриполитическими проблемами и кризисами в сфере национальной безопасности. Совещание 17 июля было посвящено реакции Белого дома на публикацию материалов по делу Эпштейна, а не стратегии в отношении Ирана.

Совещания по Ирану обнажили резкие и потенциально компрометирующие оценки чиновников высшего звена. Директор ЦРУ Джон Рэтклифф назвал план премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу по "быстрой смене режима в Тегеране" "фарсом", а госсекретарь Марко Рубио якобы заявил: "Другими словами, это чушь собачья". Даже председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн усомнился в израильских планах, сказав Трампу: "Сэр, это стандартная процедура для израильтян. Они продают иллюзию".

Белый дом публично не подтвердил точность этих цитат, однако и не выступил с их опровержением.

Американский обозреватель Майкл Гудвин раскритиковал действия администрации: "Ситуация, когда детали стратегии в отношении Ирана утекают, требует уголовного расследования. Тот факт, что от Министерства юстиции США до сих пор не слышно ни слова, несмотря на присутствие на совещаниях таких высокопоставленных чиновников, как Каш Пател, – это ошеломляющий провал".

По мнению Гудвина, сдержанность Белого дома может объясняться нежеланием способствовать росту продаж книги "Смена режима", но при этом администрация жертвует национальной безопасностью и наносит политический удар по президенту. Он подчеркнул, что книгу издает Simon & Schuster, которое также выпускало резко критические работы о Трампе, и видит в этом явную предвзятость против администрации. Отметим, что книга Мэгги Хаберман и Джонатана Суона "Regime Change: Inside the Imperial Presidency of Donald Trump" должна выйти 23 июня 2026 года.

Дело знаменует эскалацию напряженности между администрацией Трампа и крупными американскими СМИ. Гудвин подчеркнул, что акцент The New York Times на военных планах Нетаниягу служит нарративу о том, что Израиль "ввел в заблуждение" Трампа, – нарративу, который Гудвин осуждает как содержащий антисемитский подтекст.

Помимо непосредственного ущерба национальной безопасности, комментаторы предупредили: нынешний кризис угрожает самой стабильности администрации. Утрата способности сохранять секретность в Ситуационной комнате поднимает жесткие вопросы о способности президента контролировать собственную команду.

В Вашингтоне опасаются, что сочетание ежедневных утечек, образа хаотичной администрации и отсутствия официального расследования превращает администрацию в "хромую утку". Если администрация не сможет найти источники утечек и восстановить доверие спецслужб и союзников США, совокупный политический ущерб может парализовать способность президента принимать решения и необратимо подорвать его общественный авторитет.

Публикации начались в апреле, когда вышел материал под заголовком "Как Трамп привел США к войне с Ираном". В статье в мельчайших подробностях описывались встречи между Нетаниягу и Трампом. Администрация, как ни странно, не опровергла ни одной цитаты или детали, что привело к предположениям о том, что источники утечек находятся на самом высоком уровне. Однако отсутствие опровержений само по себе не доказывает ни наличие аудиозаписей, ни происхождение информации от высокопоставленных источников: подробные диалоги могли быть восстановлены по рассказам участников встреч.

Нынешняя ситуация обнажает глубокую поляризацию внутри американских спецслужб и правительственных систем, где профессиональные ряды чувствуют себя комфортно, сливая секретные материалы для обслуживания медийного нарратива против президента. При этом личности источников и способ получения информации пока не установлены.