От имени клиентов, которые вводят свои данные на поддельной странице, мошенники пытаются совершать платежи и завладеть данными банковских карт.

«Схема работает следующим образом: человек ищет в Google по ключевым словам «SEB» или «интернет-банк SEB», и вместо официального сайта в топе поисковой выдачи появляются несколько рекламных ссылок, ведущих на мошеннические страницы. Это необычный тип атаки: мошенники не связываются с клиентом сами, а ловят его в тот момент, когда он сам ищет банк. Поскольку многие автоматически нажимают на первые результаты поиска, злоумышленники пользуются именно этой привычкой», — пояснил руководитель отдела по предотвращению мошенничества эстонского SEB Хейго Тарк.

По словам Тарка, человек может не обратить внимания на то, что ссылка является рекламной или что веб-адрес не совпадает с официальным сайтом банка. «Хотя пострадали не все, кто перешел по ссылке, мы уже зафиксировали десятки случаев, когда люди вводили свои данные и предоставляли доступ мошенникам. В таких ситуациях сложно предсказать, какие именно действия могут быть совершены от имени клиента в дальнейшем», — добавил он.

На официальный сайт банка следует заходить только по адресу seb.ee (seb.lv) или через ранее сохраненную закладку.

Ссылки с пометкой «Sponsored» (Реклама) не всегда ведут на официальный сайт организации. Перед вводом данных всегда следует проверять адрес сайта в адресной строке браузера, а также функционал страницы, который может отличаться от официального. В случае сомнений необходимо прервать операцию и немедленно связаться с банком, советует SEB.