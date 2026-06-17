В Елгавском крае молодой мужчина получил тяжёлую травму руки на предприятии по производству кормов для животных. После происшествия началось расследование, а обстоятельства случившегося подняли вопросы не только о соблюдении техники безопасности, но и о неофициальной занятости.

Сейчас 25-летний Артём проходит лечение в рижской больнице «Гайльэзерс». По словам его матери Кристине, на рабочем месте он едва не лишился руки.

Женщина рассказала передаче Bez Tabu (ТВ3), что сын около трёх лет жил на территории предприятия, принадлежащего её родственникам, и помогал там с различными работами.

По словам матери, Артём не должен был работать возле оборудования, на котором произошёл несчастный случай. Кроме того, официального трудового договора у него не было.

Сама Кристине убеждена, что на предприятии могли быть нарушения требований охраны труда, поэтому уже обратилась в ответственные учреждения с просьбой провести проверки.

На предприятии не отрицают, что происшествие произошло, однако подчёркивают, что мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

По словам жены владельца предприятия Даце, Артём является родственником семьи и жил на территории хозяйства несколько лет.

«Хорошо, что всё закончилось не намного хуже. Пострадала рука, повреждён палец, но чувствительность сохранилась и рукой можно двигать», — рассказала она.

Сам Артём признаёт, что в момент происшествия был пьян и допустил ошибку во время работы.

«Всё делал в спешке. Толкал мясо внутрь, и вместе с ним затянуло руку. Хорошо, что коллега сразу остановил мясорубку, вытащил руку и вызвал скорую помощь», — рассказал пострадавший.

Он также подтвердил, что официально трудоустроен не был. По его словам, он жил у родственников и помогал по хозяйству — косил траву, убирал территорию и периодически выполнял различные работы на производстве.

После инцидента Государственная инспекция труда начала проверку. В ведомстве напоминают, что несоблюдение требований охраны труда и использование незадекларированной рабочей силы могут повлечь серьёзные последствия для работодателя, включая штрафы и другие ограничения деятельности.

По словам владельцев предприятия, за десятки лет работы подобный несчастный случай произошёл впервые. При этом семья заявляет, что не намерена оставлять Артёма без поддержки.

«Он будет жить здесь и работать официально. Найдётся работа, которую он сможет выполнять после восстановления», — сказала Даце.

Теперь обстоятельства происшествия предстоит оценить инспекторам, которые должны установить, были ли соблюдены требования безопасности и в каких условиях фактически работал пострадавший.