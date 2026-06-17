Полиция Перу провела необычную спецоперацию по задержанию подозреваемого в наркоторговле. Чтобы застать мужчину врасплох, оперативники переоделись в костюмы официальных талисманов чемпионата мира по футболу 2026 года и под этим прикрытием проникли в его дом.

В Перу сотрудники полиции провели нестандартную операцию по задержанию подозреваемого в распространении наркотиков, использовав костюмы талисманов чемпионата мира по футболу 2026 года.

По данным местных СМИ, 48-летний житель Лимы Карлос Кабрера находился под следствием по подозрению в торговле наркотическими веществами. Правоохранители выяснили, что мужчина является страстным поклонником футбола и во время важной трансляции, связанной с чемпионатом мира, будет находиться дома.

Чтобы не вызвать подозрений, полицейские переоделись в ростовые костюмы официальных маскотов турнира — лося Мэйпла и белоголового орлана Клатча. В таком необычном образе они подошли к дому подозреваемого, после чего внезапно начали операцию.

По информации полиции, дверь в жилище была вскрыта, а сам мужчина задержан без серьезного сопротивления.

Во время обыска сотрудники правоохранительных органов обнаружили более 2,5 тысячи свертков с наркотическими веществами, а также огнестрельное оружие. Изъятые материалы направлены на экспертизу.

В полиции отметили, что использование необычных методов маскировки помогает застать подозреваемых врасплох и избежать возможного сопротивления во время задержания.

Необычная операция быстро привлекла внимание общественности и СМИ. Власти Перу заявляют, что продолжат использовать нестандартные тактические приемы в борьбе с наркоторговлей и организованной преступностью.