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В Перу наркодилера задержали полицейские в костюмах талисманов чемпионата мира по футболу 0 5

ЧП и криминал
Дата публикации: 17.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Полиция Перу провела необычную спецоперацию по задержанию подозреваемого в наркоторговле.

Полиция Перу провела необычную спецоперацию по задержанию подозреваемого в наркоторговле. Чтобы застать мужчину врасплох, оперативники переоделись в костюмы официальных талисманов чемпионата мира по футболу 2026 года и под этим прикрытием проникли в его дом.

В Перу сотрудники полиции провели нестандартную операцию по задержанию подозреваемого в распространении наркотиков, использовав костюмы талисманов чемпионата мира по футболу 2026 года.

По данным местных СМИ, 48-летний житель Лимы Карлос Кабрера находился под следствием по подозрению в торговле наркотическими веществами. Правоохранители выяснили, что мужчина является страстным поклонником футбола и во время важной трансляции, связанной с чемпионатом мира, будет находиться дома.

Чтобы не вызвать подозрений, полицейские переоделись в ростовые костюмы официальных маскотов турнира — лося Мэйпла и белоголового орлана Клатча. В таком необычном образе они подошли к дому подозреваемого, после чего внезапно начали операцию.

По информации полиции, дверь в жилище была вскрыта, а сам мужчина задержан без серьезного сопротивления.

Во время обыска сотрудники правоохранительных органов обнаружили более 2,5 тысячи свертков с наркотическими веществами, а также огнестрельное оружие. Изъятые материалы направлены на экспертизу.

В полиции отметили, что использование необычных методов маскировки помогает застать подозреваемых врасплох и избежать возможного сопротивления во время задержания.

Необычная операция быстро привлекла внимание общественности и СМИ. Власти Перу заявляют, что продолжат использовать нестандартные тактические приемы в борьбе с наркоторговлей и организованной преступностью.

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#полиция #оружие #чемпионат мира по футболу #перу #задержание
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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