Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Разработчику секретного комплекса «Оберег» грозит в России 13 лет 0 364

ЧП и криминал
Дата публикации: 17.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Эта конструкция должна была обезопасить первых лиц страны.

Речь шла о трех образцах, которые пограничники испытали в боевых условиях.

Гособвинение запросило 13 лет колонии для бывшего начальника службы НИИ-1 ФСБ России, подполковника Сергея Ефимова — разработчика переносного комплекса подавления БПЛА «Оберег». Следствие утверждает, что при разработке системы были целенаправлено завышены цены, что привело к перерасходу 12 млн руб, пишет «Коммерсант».

Уголовное дело было возбуждено в октябре 2024 года военным следственным отделом СКР по Балашихинскому гарнизону. По делу также проходит бухгалтер Марина Халандач — для нее запросили 9 лет колонии. Ефимову вменяются особо крупное мошенничество, легализация преступных доходов и злоупотребление должностными полномочиями при исполнении гособоронзаказа (ч. 4 ст. 159, 174.1 и ст. 285.4 УК РФ), его сообщнице — только мошенничество.

Следствие считает, что в хищении средств также участвовал Алексей Соколов из ООО «Интелферрум» — поставщика комплектующих для противодронновой системы. Часть денег фигуранты якобы похитили при создании прототипа антидронового комплекса — изделия «Облик-РМ-22», а затем на опытных образцах «Оберег-22» и «Оберег-23». В последнем случае речь шла о трех образцах, которые пограничники испытали в боевых условиях.

РЭБ «Оберег» — подавитель FPV-дронов с автономной работой от аккумулятора, разработанный для мобильных групп. Устройство обеспечивает подавление управления квадрокоптера в радиусе 50–500 м.

Поставщик комплектующих Алексей Соколов признал вину в полном объеме, заключив досудебное соглашение о сотрудничестве с военной прокуратурой. Однако Сергей Ефимов и Марина Халандач вину признавать отказались. Они утверждают, что гособоронзаказ был выполнен в срок, а изделие «Оберег-24» показало себя с самой лучшей стороны. Кроме того, в суде были предоставлены свидетельства погранвойск, представители которых заявили, что подобные РЭБ им необходимы.

Перерасход средств разработчики объяснили тем, что некоторые частные компании, производящие комплектующие для переносного РЭБ, отказывались поставлять их разработчикам из-за боязни попасть в санкционные списки Евросоюза. Именно поэтому и пришлось закупать детали у Алексея Соколова, к тому же через посредников, которые также накручивали цену.

×
Читайте нас также:
#мошенничество #суд #коррупция #технологии #ФСБ #судебный процесс #Россия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Старый дом и рабочие на участке
Изображение к статье: Тюрьма
Изображение к статье: Хитрая ведьма пользовалась доверчивостью людей. Иконка видео
Изображение к статье: В Польше расследуют загадочное захоронение 32 нерожденных детей: появились новые подробности

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Пенсия
Наша Латвия
Изображение к статье: Машиностроительные предпряития Краматорска выпускали секции ветроэлектростанций. Иконка видео
В мире
1
Изображение к статье: Паулс Буткевич
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Воткнутая в землю лопата
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Новый тест считывает не только составные части генома, но и модификации на внешней стороне ДНК, которые могут «включать и выключать» гены и иногда являются причиной редких заболеваний. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: Зеленый чай.
Люблю!
1
Изображение к статье: Пенсия
Наша Латвия
Изображение к статье: Машиностроительные предпряития Краматорска выпускали секции ветроэлектростанций. Иконка видео
В мире
1
Изображение к статье: Паулс Буткевич
Наша Латвия
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео