Гособвинение запросило 13 лет колонии для бывшего начальника службы НИИ-1 ФСБ России, подполковника Сергея Ефимова — разработчика переносного комплекса подавления БПЛА «Оберег». Следствие утверждает, что при разработке системы были целенаправлено завышены цены, что привело к перерасходу 12 млн руб, пишет «Коммерсант».

Уголовное дело было возбуждено в октябре 2024 года военным следственным отделом СКР по Балашихинскому гарнизону. По делу также проходит бухгалтер Марина Халандач — для нее запросили 9 лет колонии. Ефимову вменяются особо крупное мошенничество, легализация преступных доходов и злоупотребление должностными полномочиями при исполнении гособоронзаказа (ч. 4 ст. 159, 174.1 и ст. 285.4 УК РФ), его сообщнице — только мошенничество.

Следствие считает, что в хищении средств также участвовал Алексей Соколов из ООО «Интелферрум» — поставщика комплектующих для противодронновой системы. Часть денег фигуранты якобы похитили при создании прототипа антидронового комплекса — изделия «Облик-РМ-22», а затем на опытных образцах «Оберег-22» и «Оберег-23». В последнем случае речь шла о трех образцах, которые пограничники испытали в боевых условиях.

РЭБ «Оберег» — подавитель FPV-дронов с автономной работой от аккумулятора, разработанный для мобильных групп. Устройство обеспечивает подавление управления квадрокоптера в радиусе 50–500 м.

Поставщик комплектующих Алексей Соколов признал вину в полном объеме, заключив досудебное соглашение о сотрудничестве с военной прокуратурой. Однако Сергей Ефимов и Марина Халандач вину признавать отказались. Они утверждают, что гособоронзаказ был выполнен в срок, а изделие «Оберег-24» показало себя с самой лучшей стороны. Кроме того, в суде были предоставлены свидетельства погранвойск, представители которых заявили, что подобные РЭБ им необходимы.

Перерасход средств разработчики объяснили тем, что некоторые частные компании, производящие комплектующие для переносного РЭБ, отказывались поставлять их разработчикам из-за боязни попасть в санкционные списки Евросоюза. Именно поэтому и пришлось закупать детали у Алексея Соколова, к тому же через посредников, которые также накручивали цену.