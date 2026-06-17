Сезон свежих помидоров уже начинается, а значит, многие будут добавлять их в салаты, закуски и горячие блюда практически ежедневно. Диетологи рассказали, какую пользу могут принести томаты организму и кому стоит соблюдать осторожность.

Помидоры по праву считаются одним из самых полезных летних продуктов. Они содержат множество витаминов, минералов и антиоксидантов, которые помогают поддерживать здоровье сердца, сосудов, иммунной системы и кишечника.

По словам специалистов, регулярное употребление томатов может стать простой привычкой, способной принести организму заметную пользу.

Чем полезны помидоры

Диетолог Кэтрин Розенталь отмечает, что помидоры богаты витамином С, калием, фолиевой кислотой и витамином К. Однако их главным преимуществом считается ликопин — мощный антиоксидант, который придаёт плодам характерный красный цвет.

Ликопин помогает бороться с окислительным стрессом, который со временем способствует развитию хронических заболеваний. Кроме того, он поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы и помогает уменьшать воспалительные процессы в организме.

Помимо ликопина, томаты содержат бета-каротин и хлорогеновую кислоту. Бета-каротин является предшественником витамина А и способствует поддержанию здоровья глаз и иммунной системы. Хлорогеновая кислота может положительно влиять на уровень сахара в крови и помогать контролировать артериальное давление.

Что происходит при ежедневном употреблении томатов

По словам экспертов, регулярное присутствие помидоров в рационе может благоприятно сказаться на работе сердца и сосудов.

Калий помогает регулировать артериальное давление, а ликопин способствует снижению воспаления и защите клеток от повреждений.

Кроме того, исследования показывают, что томаты способны положительно влиять на микрофлору кишечника, увеличивая количество полезных бактерий. Это помогает поддерживать пищеварение и укреплять общее состояние организма.

Таким образом, ежедневное употребление помидоров может способствовать поддержанию здоровья сердца, кишечника, иммунитета, кожи и зрения.

Кому стоит быть осторожнее

Несмотря на все полезные свойства, томаты подходят не всем.

Помидоры относятся к продуктам с повышенной кислотностью, поэтому у некоторых людей они могут провоцировать изжогу или усиливать симптомы гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ).

Если после употребления томатов появляется жжение или дискомфорт, специалисты рекомендуют сократить их количество в рационе и обратить внимание на то, какие именно томаты вызывают реакцию — свежие или термически обработанные.

Для большинства людей помидоры могут стать отличным ежедневным продуктом. Они богаты антиоксидантами, витаминами и минералами, помогают поддерживать здоровье сердца, сосудов и кишечника. Главное — соблюдать умеренность и учитывать индивидуальные особенности организма.