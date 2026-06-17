Повара называют воду, в которой варилась паста, «жидким золотом». Узнайте, почему это так, в нашей статье.

Во время варки макарон выделяется крахмал, и жидкость становится мутной. Многие хозяйки выливают ее в раковину, но повара используют эту воду с пользой. Рассмотрим, как можно применить воду из-под пасты.

Соус

Из этой воды можно готовить соусы, которые способны преобразить любое блюдо. Крахмалистая жидкость помогает эмульсифицировать, связывая воду и масло, что делает соус более густым. Этот трюк работает и с водой, в которой варились бобовые или рис.

Если не промывать макароны, на них останется слой крахмала, который поможет лучше соединить пасту с соусом, делая вкус более гармоничным. К пасте подойдут томатный соус, сливочный, Альфредо и песто.

Как сохранить воду? Можно использовать специальные щипцы для спагетти, а мелкие макароны удобно доставать шумовкой или варить в кастрюле с встроенным дуршлагом.

Тесто

Русские повара рекомендуют добавлять крахмалистую жидкость в тесто для блинов. Блинчики, приготовленные на такой воде, получаются нежными и не прилипают к сковороде. Воду из-под пасты можно использовать в любом тесте для улучшения его текстуры и эластичности.

Бобы

Горох, фасоль и нут обычно замачивают, чтобы они стали мягче и быстрее готовились. Если оставить их в жидкости из-под макарон, процесс приготовления ускорится. Мучную воду также можно добавлять в хумус, гороховую кашу или суп-пюре для достижения кремовой текстуры.

Посуда

Если у вас закончился гель для мытья посуды или вы предпочитаете экологичные средства, попробуйте использовать воду из-под макарон. Крахмал эффективно справляется с жиром и нагаром. После варки залейте сковороду этой водой, а затем промойте под краном. Не затягивайте, иначе крахмал застынет.

Удобрение

Как и в воде после варки яиц, в этой жидкости содержатся полезные вещества и минералы, необходимые для комнатных растений. Дождитесь, пока отвар остынет, и полейте свои цветы. Повторяйте процедуру дважды в неделю, можно смешивать с другими удобрениями. Убедитесь, что вода не слишком соленая.

Спа-уход

Крахмалистая жидкость полезна не только для растений, но и для ухода за собой. Многие бьюти-блогеры рекомендуют использовать ее как ополаскиватель для волос, утверждая, что волосы становятся мягкими и шелковистыми. Также отвар помогает устранить жирный блеск и нормализовать работу сальных желез, сужая поры на лице. Некоторые хозяйки используют эту воду для снятия усталости ног, опуская стопы в теплую ванночку — отеки проходят уже через 10 минут.

Как запастись «жидким золотом», если вы не готовите макароны каждый день? Замораживайте воду в формочках для льда, а затем складывайте в контейнер. При необходимости можно достать несколько кубиков и добавлять в супы или горячие соусы без размораживания.