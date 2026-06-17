Кабачки — один из самых универсальных летних овощей. Из них можно приготовить сытный ужин, легкий суп, ароматную пасту или полезную закуску буквально за 20–30 минут. Собрали самые простые и вкусные рецепты, которые выручат, когда времени на готовку совсем немного.

Паста с цукини в сливочном соусе

Нежная паста с кабачками и сливочным соусом получается легкой, ароматной и по-летнему свежей.

Ингредиенты:

Макароны или паста — 400 г, цукини — 1 шт., чеснок — 2–3 зубчика, сливки — 100 мл, твердый сыр — 50–60 г, сливочное масло — 1 ст. л., оливковое масло — 1 ст. л., лимонный сок и цедра — по желанию, соль, перец и специи — по вкусу.

Как приготовить:

Отварите пасту согласно инструкции на упаковке. Цукини вымойте, удалите кончики и нарежьте небольшими кусочками. На большой сковороде растопите сливочное масло, добавьте кабачки и обжаривайте 5–7 минут до мягкости. Посолите и поперчите. Уменьшите огонь, влейте сливки и прогрейте их, не доводя до кипения. Добавьте тертый сыр и перемешайте до его расплавления. Если соус получился слишком густым, добавьте немного воды или сливок. Выложите в соус готовую пасту, добавьте лимонный сок и цедру, аккуратно перемешайте. Перед подачей посыпьте зеленью.

Кабачки под сырной корочкой в духовке

Простой рецепт, который требует минимум продуктов и всегда получается вкусным.

Ингредиенты:

Кабачки — 2 шт., твердый сыр — 50–70 г, соль, сушеный чеснок и специи — по вкусу.

Как приготовить:

Разогрейте духовку до 190 градусов. Кабачки вымойте и нарежьте тонкими кружочками. Застелите противень пергаментом, выложите кабачки в один слой, посолите, посыпьте специями и тертым сыром. Запекайте 15–20 минут, пока овощи не станут мягкими, а сыр не образует золотистую корочку.

Крем-суп из кабачков

Легкий и нежный суп, который можно подавать как горячим, так и охлажденным.

Ингредиенты:

Кабачок или цукини — 1 шт., сливки 10% — 200 мл, соль и перец — по вкусу.

Как приготовить:

Кабачок нарежьте кубиками и измельчите блендером до состояния пюре. Добавьте сливки, соль и перец, еще раз взбейте до однородности. Для холодного варианта суп уже готов. Если предпочитаете горячий крем-суп, переложите массу в кастрюлю и доведите до кипения, после чего сразу снимите с огня.

Овощной гарнир из кабачков и помидоров

Идеальное дополнение к мясу, рыбе или самостоятельный легкий ужин.

Ингредиенты:

Кабачки — 1 большой или 2 маленьких, репчатый лук — 1 шт., помидоры — 2 шт., тимьян — 1 ст. л., оливковое масло, соль и перец — по вкусу.

Как приготовить:

Лук очистите и нарежьте мелкими кубиками. Кабачки нарежьте полукружьями или кубиками, помидоры — небольшими кусочками. Разогрейте на сковороде оливковое масло, обжарьте лук и кабачки 3–5 минут. Добавьте помидоры и тушите еще 5–7 минут. В конце приправьте солью, перцем и тимьяном.

Оладьи из кабачков и моркови

Полезная альтернатива жареным оладьям, приготовленная в духовке.

Ингредиенты:

Кабачки — 1 большой или 2 маленьких, морковь — 1–2 шт., яйцо — 1 шт., мука — 2 ст. л., соль и перец — по вкусу.

Как приготовить:

Разогрейте духовку до 190 градусов. Морковь и кабачки натрите на крупной терке. Из кабачков слегка отожмите лишнюю жидкость. Соедините овощи с яйцом и мукой, добавьте соль и перец. Застелите противень пергаментом и ложкой сформируйте небольшие оладьи толщиной около 1 см. Выпекайте 10–15 минут, затем аккуратно переверните и готовьте еще около 10 минут до золотистого цвета.

Кабачки — настоящий спаситель летнего меню. Они быстро готовятся, отлично сочетаются с сыром, сливками, овощами и зеленью, а блюда из них получаются легкими, вкусными и полезными. Выберите любой рецепт из нашей подборки — и уже через полчаса на столе будет аппетитный обед или ужин.