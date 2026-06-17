Правильное питание играет важную роль в профилактике гипертонии. Диетологи утверждают, что некоторые напитки способны поддерживать здоровье сосудов и помогать снижать артериальное давление не хуже популярного зелёного чая.

Высокое артериальное давление остаётся одним из главных факторов риска инфаркта, инсульта и других сердечно-сосудистых заболеваний. По данным врачей, на показатели давления влияют не только наследственность и возраст, но и образ жизни, включая ежедневный рацион.

«То, что человек ест и пьёт, влияет на водно-солевой баланс, состояние сосудов, уровень воспаления и работу сердечно-сосудистой системы в целом», — отмечает диетолог Дани Лебовиц.

Хотя зелёный чай давно считается одним из самых полезных напитков для сердца благодаря высокому содержанию антиоксидантов-катехинов, специалисты называют и другие варианты, которые могут оказаться не менее эффективными.

Сок из чернослива

Чернослив богат калием, клетчаткой и антиоксидантами. В одном стакане такого сока содержится значительное количество калия — минерала, который помогает поддерживать нормальный уровень артериального давления.

Кроме того, клетчатка способствует улучшению состояния сердечно-сосудистой системы. Исследования показывают, что люди, употребляющие больше пищевых волокон, реже сталкиваются с проблемами повышенного давления.

«Артериальное давление зависит от множества факторов — от генетики до уровня физической активности. Поэтому даже полезные напитки работают наиболее эффективно только в комплексе со здоровым образом жизни», — отмечает диетолог Дани Лебовиц.

Чай из гибискуса

Гибискус давно используется в народной медицине как средство для поддержания здоровья сердца. Современные исследования подтверждают, что содержащиеся в нём полифенолы помогают расслаблять стенки сосудов и улучшать кровоток.

По словам специалистов, регулярное употребление чая из гибискуса может способствовать умеренному снижению давления у людей с гипертонией.

Кардиологи рекомендуют заваривать напиток не менее пяти минут, чтобы сохранить максимальное количество полезных веществ.

«Нельзя рассчитывать, что какой-то один продукт или напиток решит проблему высокого давления. Однако регулярное употребление продуктов, богатых калием, антиоксидантами и растительными соединениями, действительно помогает поддерживать здоровье сосудов и может стать важной частью профилактики гипертонии», — отмечает кардиологи.

Гранатовый сок

Гранат считается одним из самых богатых источников антиоксидантов. Особенно ценны содержащиеся в нём антоцианы и пуникалагины, которые помогают поддерживать эластичность сосудов и улучшают их работу.

Некоторые исследования показывают, что регулярное употребление натурального гранатового сока может способствовать снижению как верхнего, так и нижнего артериального давления.

Эксперты советуют выбирать стопроцентный сок без добавленного сахара.

Свекольный сок

Свёкла — один из лучших природных источников нитратов. В организме они превращаются в оксид азота — вещество, которое помогает расширять сосуды и улучшает кровообращение.

«Свекольный сок считается одним из наиболее изученных напитков для поддержки нормального давления», — отмечают специалисты по питанию.

Исследования показывают, что ежедневное употребление свекольного сока способно заметно снизить показатели систолического давления у людей с гипертонией.

Для улучшения вкуса диетологи рекомендуют смешивать его с яблочным соком или добавлять немного лимонного сока и имбиря.

Апельсиновый сок

Апельсины содержат гесперидин — природный флавоноид с антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.

По данным исследований, регулярное употребление натурального апельсинового сока может способствовать снижению давления у людей с начальной стадией гипертонии или предгипертонией.

Специалисты подчёркивают, что речь идёт именно о натуральном соке без добавленного сахара.

«При выборе соков важно обращать внимание на состав и отдавать предпочтение продуктам без добавленного сахара», — рекомендует диетолог Лорен Манакер.

Что ещё поможет снизить давление

Врачи напоминают, что ни один напиток не способен заменить лечение, назначенное специалистом. Максимальный эффект достигается только в сочетании со здоровым образом жизни.

Кардиологи рекомендуют:

регулярно контролировать артериальное давление;

поддерживать физическую активность;

снизить потребление соли;

употреблять больше овощей, фруктов и бобовых;

избегать хронического стресса;

соблюдать режим сна.

«Гипертония — заболевание, которое легче предупредить, чем лечить. Даже небольшие изменения в рационе и образе жизни способны существенно снизить риск осложнений», — отмечают специалисты.

Зелёный чай остаётся полезным напитком для здоровья сердца, однако далеко не единственным, пишет bb.lv. Свекольный, гранатовый, апельсиновый и сливовый соки, а также чай из гибискуса могут стать хорошим дополнением к рациону людей, которые заботятся о состоянии сосудов и хотят поддерживать нормальное артериальное давление. Однако при стойком повышении давления важно не заниматься самолечением и обязательно консультироваться с врачом.