Кофе считается одним из самых полезных напитков благодаря высокому содержанию антиоксидантов и других биологически активных веществ. Однако даже этот популярный продукт подходит не всем. Врач скорой помощи Сурадж Кукадиа рассказал, в каких случаях от кофе лучше отказаться или хотя бы существенно сократить его употребление.

Кофе давно заслужил репутацию напитка, который не только бодрит, но и приносит пользу организму. Помимо кофеина, он содержит множество ценных веществ, включая антиоксиданты, растительные алкалоиды и натуральные масла, способные поддерживать здоровье сердца, мозга и обмен веществ.

Среди полезных компонентов специалисты выделяют хлорогеновые кислоты, которые помогают бороться с воспалением и окислительным стрессом, а также тригонеллины, обладающие антибактериальными свойствами. Кроме того, в кофе содержатся масла кафестол и кахвеол, которые, по данным исследований, могут участвовать в защите клеток от воздействия канцерогенов.

Некоторые научные работы показывают, что регулярное употребление одной-трех чашек кофе в день связано с увеличением продолжительности жизни. Однако врачи напоминают: польза напитка зависит от индивидуальных особенностей организма.

По словам британского врача общей практики и сотрудника скорой помощи Сураджа Кукадиа, существуют как минимум три симптома, при которых стоит пересмотреть отношение к кофе.

Прежде всего речь идет о проблемах со сном. Кофеин может сохраняться в организме значительно дольше, чем многие предполагают. Даже утренняя чашка способна повлиять на качество ночного отдыха.

«Кофеин остается в организме гораздо дольше, чем вы думаете. Хороший сон важнее любой пользы, которую может дать кофе», — отмечает врач.

Вторая причина сократить потребление напитка — повышенная тревожность. Кофеин стимулирует нервную систему и у чувствительных людей способен усиливать чувство беспокойства, нервозность и внутреннее напряжение.

Третий тревожный сигнал — учащенное сердцебиение. Кофеин может временно повышать артериальное давление и заставлять сердце работать интенсивнее. Особенно внимательно к этому следует относиться людям с гипертонией и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Кардиолог клиники Кливленда Люк Лаффин предупреждает, что даже одна чашка кофе способна повысить артериальное давление примерно на 10 мм ртутного столба. Последующие порции могут усилить этот эффект.

Специалисты напоминают, что реакция на кофеин у разных людей отличается. Кроме того, некоторые лекарственные препараты замедляют его выведение из организма, усиливая воздействие на сердце и нервную систему.

Для большинства здоровых людей умеренное употребление кофе остается безопасным и даже полезным. Однако при бессоннице, тревожности, учащенном сердцебиении или проблемах с давлением стоит внимательно прислушаться к своему организму и при необходимости обсудить потребление кофеина с врачом.