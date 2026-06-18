Израильский МИД вызвал посла Белоруссии Юрия Ярошевича после того, как президент Александр Лукашенко подверг критике действия ЦАХАЛ в секторе Газа и провел параллели между происходящим в палестинском анклаве и Холокостом.

Министерство иностранных дел Израиля вызвало посла Белоруссии в Тель-Авиве Юрия Ярошевича для официального выговора после высказываний президента Александра Лукашенко о действиях израильской армии в секторе Газа.

Как сообщила пресс-служба израильского внешнеполитического ведомства, поводом стали заявления белорусского лидера, в которых он провел параллели между военной операцией Израиля в Газе и Холокостом.

«Израиль решительно отвергает сравнение ужасов Холокоста, которые в том числе происходили на белорусской земле, со справедливой войной Израиля против террора», — говорится в заявлении МИД страны.

Гендиректор израильского внешнеполитического ведомства Эден Бар-Таль лично вызвал белорусского дипломата для разъяснений позиции Израиля.

Кроме того, в МИД Израиля назвали неприемлемыми слова Лукашенко о том, что международное сообщество уделяет большое внимание преступлениям против израильтян, но недостаточно реагирует на происходящее в секторе Газа.

Резкую реакцию Тель-Авива вызвало интервью президента Белоруссии телеканалу Al Arabiya English. В ходе беседы Лукашенко подверг критике действия Израиля в палестинском анклаве и заявил, что еврейское государство утратило моральное право ссылаться на трагедию Холокоста.

Белорусский лидер также указал на масштабы разрушений и число жертв среди мирного населения Газы, подчеркнув, что эти события негативно отражаются на международном имидже Израиля.

На данный момент официальный Минск не комментировал решение израильских властей вызвать посла для вынесения дипломатического протеста.

Новый дипломатический конфликт свидетельствует о растущей чувствительности Израиля к международной критике его действий в секторе Газа. Любые сравнения нынешнего конфликта с Холокостом Тель-Авив традиционно рассматривает как недопустимые и реагирует на подобные заявления максимально жестко.