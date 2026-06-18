Несколько водителей миланских трамваев временно отстранены от работы после скандала с распространением изображений пассажирок в служебном чате. Итальянская прокуратура уже начала расследование.

По данным местных СМИ, сотрудники транспортной компании ATM подозреваются в том, что через WhatsApp обменивались кадрами, полученными с камер видеонаблюдения, установленных в трамваях.

На изображениях крупным планом были запечатлены лица женщин, а также отдельные части тела. Как сообщается, публикации нередко сопровождались сексистскими комментариями, сообщает NOS.

Следствие полагает, что как минимум один водитель мог незаконно получить доступ к записям с камер наблюдения. Кроме того, правоохранительные органы санкционировали обыски у еще пяти сотрудников транспортной компании. У них планируется изъять мобильные телефоны и другие электронные устройства.

Скандал получил огласку после случая, произошедшего в минувшие выходные. Одна из пассажирок заметила на экране телефона сотрудника транспортной компании, находившегося в салоне трамвая во время перерыва, групповой чат с фотографиями женщин и оскорбительными комментариями.

Женщина сфотографировала экран телефона и передала снимок известной итальянской писательнице и феминистке Карлотте Ваньоли. Позже она опубликовала изображение в социальных сетях и уведомила о произошедшем руководство транспортной компании.

После этого ATM начала внутреннюю проверку и незамедлительно отстранила от работы сотрудников, которые могли быть причастны к распространению материалов.

Пока остается неясным, были ли опубликованные кадры получены только из одного трамвая или же незаконно использовались записи и с других маршрутов. Следователи также намерены установить всех участников чата и выяснить, как долго он существовал.

Ожидается, что в ближайшее время полиция проведет дополнительные допросы сотрудников компании и изучит содержимое изъятых устройств.

Расследование только начинается, однако инцидент уже вызвал широкий общественный резонанс в Италии. Если подозрения подтвердятся, участникам переписки могут грозить обвинения в нарушении права на частную жизнь и незаконном использовании материалов видеонаблюдения.