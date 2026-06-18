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В Италии нашли нетронутую гробницу с сокровищами возрастом 2600 лет 0 152

Техно
Дата публикации: 18.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: В Италии нашли нетронутую гробницу с сокровищами возрастом 2600 лет

В центральной Италии археологи сделали редкое открытие — обнаружили полностью запечатанную этрусскую камерную гробницу, которая оставалась нетронутой около 2600 лет. По словам исследователей, это одна из самых важных находок последних десятилетий для изучения загадочной доримской цивилизации этрусков.

Гробница была найдена на археологическом памятнике Сан-Джулиано примерно в 70 километрах к северо-западу от Рима. Раскопки проводила международная группа ученых в рамках исследовательского проекта Сан-Джулиано под руководством археолога Давиде Дзори из Университета Бейлора.

Особую ценность находке придает тот факт, что захоронение никогда не подвергалось разграблению. Благодаря этому его содержимое сохранилось практически в первозданном виде.

По данным археологов, гробница относится к VII веку до нашей эры. Внутри были обнаружены останки четырех человек, уложенные на высеченные в скале каменные ложа.

Рядом с погребенными находилось более ста предметов, сопровождавших их в загробный мир. Среди находок — керамические сосуды, железное оружие, бронзовые украшения и серебряные аксессуары для волос.

По предварительным данным, в гробнице могли быть похоронены две пары — мужчина и женщина. Однако ученые подчеркивают, что окончательные выводы можно будет сделать только после проведения антропологических, генетических и изотопных исследований.

«Камерная гробница такого возраста еще никогда не исследовалась в этом регионе современными археологическими методами. Полностью запечатанное захоронение — чрезвычайно редкая находка для этрусской археологии», — отметил Давиде Дзори.

Десять лет исследований

Археологический проект в Сан-Джулиано ведется с 2016 года. За это время специалисты задокументировали более 600 гробниц, окружающих древний этрусский город, который когда-то располагался на вершине местного плато.

До сих пор все обнаруженные камерные захоронения оказывались разграбленными. Некоторые из них были вскрыты еще во времена раннего римского владычества, более двух тысяч лет назад.

Именно поэтому новая находка вызвала столь большой интерес среди ученых. Она дает возможность впервые подробно изучить погребальные обряды этрусков без искажений, вызванных вмешательством грабителей.

Сейчас раскопки завершены, однако исследование найденных артефактов и человеческих останков только начинается. Археологи надеются узнать больше о происхождении погребенных людей, их образе жизни, родственных связях и социальной роли в этрусском обществе.

Научная работа может пролить новый свет на историю одной из самых загадочных цивилизаций древней Италии, которая существовала задолго до расцвета Римской империи.

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Автор - Светлана Тихомирова
Светлана Тихомирова
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