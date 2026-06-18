Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Калифорния на пороге «большого землетрясения»? Новое исследование встревожило ученых 0 193

Техно
Дата публикации: 18.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Калифорния на пороге «большого землетрясения»? Новое исследование встревожило ученых

Ученые предупредили о критическом состоянии одной из самых известных систем разломов в мире. Согласно новому исследованию, напряжение в разломах Сан-Андреас и Сан-Хасинто в Южной Калифорнии достигло максимальных значений как минимум за последнюю тысячу лет.

Результаты работы специалистов из Гавайский университет в Маноа опубликованы в научном журнале Journal of Geophysical Research: Solid Earth.

По словам ведущего автора исследования Лилиан Буркхард, система разломов находится в «критически нагруженном состоянии». Ученые пришли к такому выводу после моделирования землетрясений, происходивших в регионе на протяжении последней тысячи лет.

«Наши результаты показывают, что уровень напряжения на нескольких участках разломов сейчас соответствует или даже превышает самые высокие значения, наблюдавшиеся за последнее тысячелетие», — отметила исследователь.

Специалисты предполагают, что энергия продолжает накапливаться, поскольку с момента последнего крупного землетрясения на этом участке прошло около 160 лет.

Особое внимание ученые уделили перевалу Кахон в Южной Калифорнии. Согласно расчетам, этот участок может как препятствовать одновременному разрыву двух крупных разломов, так и, наоборот, способствовать ему.

Если в будущем произойдет единое землетрясение, затрагивающее одновременно системы Сан-Андреас и Сан-Хасинто, последствия могут оказаться значительно серьезнее обычных. Под угрозой окажутся густонаселенные районы, включая Лос-Анджелес, Сан-Бернардино, Риверсайд и долину Коачелла.

Для исследования ученые использовали компьютерную модель, основанную на данных о землетрясениях за последние 1000 лет. Историческая картина была восстановлена с помощью радиоуглеродного датирования геологических отложений и анализа годичных колец деревьев.

При этом исследователи подчеркивают: работа не позволяет предсказать точную дату следующего крупного землетрясения.

«Мы не можем сказать, когда именно произойдет землетрясение. Однако подобные модели помогают лучше понимать возможные сценарии развития событий и готовиться к ним заранее», — пояснила Буркхард.

Ученые считают, что результаты исследования помогут уточнить оценку сейсмических рисков, улучшить планирование инфраструктуры и повысить готовность служб экстренного реагирования.

Специалисты также напоминают жителям Калифорнии о необходимости заранее готовиться к возможным сильным землетрясениям. Такие события могут произойти практически без предупреждения, а готовность населения способна существенно снизить число жертв и масштаб разрушений.

×
Читайте нас также:
Автор - Светлана Тихомирова
Светлана Тихомирова
Все статьи
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Мистер Мюллер - новатор и визионер. Иконка видео
Изображение к статье: Дуглас, Пармитано, Брезник, Рубио. Иконка видео
Изображение к статье: Дата-центр
Изображение к статье: Лого платформы Мистарль

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Трамп: Путин и Зеленский хотят завершить войну, но не знают как
В мире
Изображение к статье: Тушение автомобиля
ЧП и криминал
Изображение к статье: Один кадр — сотни шуток: Мелони стала звездой соцсетей
В мире
Изображение к статье: Роман Шеремета
В мире
Изображение к статье: Правительство Латвии
Политика
Изображение к статье: Каким знакам Зодиака стоит особенно беречь здоровье летом 2026 года
Люблю!
Изображение к статье: Трамп: Путин и Зеленский хотят завершить войну, но не знают как
В мире
Изображение к статье: Тушение автомобиля
ЧП и криминал
Изображение к статье: Один кадр — сотни шуток: Мелони стала звездой соцсетей
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео