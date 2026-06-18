Ученые предупредили о критическом состоянии одной из самых известных систем разломов в мире. Согласно новому исследованию, напряжение в разломах Сан-Андреас и Сан-Хасинто в Южной Калифорнии достигло максимальных значений как минимум за последнюю тысячу лет.

Результаты работы специалистов из Гавайский университет в Маноа опубликованы в научном журнале Journal of Geophysical Research: Solid Earth.

По словам ведущего автора исследования Лилиан Буркхард, система разломов находится в «критически нагруженном состоянии». Ученые пришли к такому выводу после моделирования землетрясений, происходивших в регионе на протяжении последней тысячи лет.

«Наши результаты показывают, что уровень напряжения на нескольких участках разломов сейчас соответствует или даже превышает самые высокие значения, наблюдавшиеся за последнее тысячелетие», — отметила исследователь.

Специалисты предполагают, что энергия продолжает накапливаться, поскольку с момента последнего крупного землетрясения на этом участке прошло около 160 лет.

Особое внимание ученые уделили перевалу Кахон в Южной Калифорнии. Согласно расчетам, этот участок может как препятствовать одновременному разрыву двух крупных разломов, так и, наоборот, способствовать ему.

Если в будущем произойдет единое землетрясение, затрагивающее одновременно системы Сан-Андреас и Сан-Хасинто, последствия могут оказаться значительно серьезнее обычных. Под угрозой окажутся густонаселенные районы, включая Лос-Анджелес, Сан-Бернардино, Риверсайд и долину Коачелла.

Для исследования ученые использовали компьютерную модель, основанную на данных о землетрясениях за последние 1000 лет. Историческая картина была восстановлена с помощью радиоуглеродного датирования геологических отложений и анализа годичных колец деревьев.

При этом исследователи подчеркивают: работа не позволяет предсказать точную дату следующего крупного землетрясения.

«Мы не можем сказать, когда именно произойдет землетрясение. Однако подобные модели помогают лучше понимать возможные сценарии развития событий и готовиться к ним заранее», — пояснила Буркхард.

Ученые считают, что результаты исследования помогут уточнить оценку сейсмических рисков, улучшить планирование инфраструктуры и повысить готовность служб экстренного реагирования.

Специалисты также напоминают жителям Калифорнии о необходимости заранее готовиться к возможным сильным землетрясениям. Такие события могут произойти практически без предупреждения, а готовность населения способна существенно снизить число жертв и масштаб разрушений.