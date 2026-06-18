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Пять красивых и неприхотливых растений для затененных участков дачи 0 107

Дом и сад
Дата публикации: 18.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Пять красивых и неприхотливых растений для затененных участков дачи

На даче всегда можно найти затененное место, где не получится вырастить огурцы или помидоры, но зато можно посадить красивые растения.

 

Существует пять растений, которые прекрасно приживаются на затемненных участках и помогают избавиться от сорняков.

К ним относятся:

1. Хоста;
2. Дицентра великолепная;
3. Гортензия;
4. Астильба;
5. Вербейник.

Дачники часто выбирают хосту и гортензию. Дицентру великолепную сажают осенью. Этот многолетний кустарник поражает своим необычным цветением, а его цветки имеют форму сердца.

Вербейник также часто сажают на участках, так как он отлично приживается в тени. У этого многолетнего растения колосовидно-метельчатые цветки, которые могут быть желтыми, белыми или розовыми.

Некоторые владельцы создают клумбы из этих растений, учитывая их высоту и время цветения.

Таким образом, они решают сразу две задачи: предотвращают рост сорняков и украшают участок красивыми и неприхотливыми растениями.

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