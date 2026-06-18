На даче всегда можно найти затененное место, где не получится вырастить огурцы или помидоры, но зато можно посадить красивые растения.

Существует пять растений, которые прекрасно приживаются на затемненных участках и помогают избавиться от сорняков.

К ним относятся:

1. Хоста;

2. Дицентра великолепная;

3. Гортензия;

4. Астильба;

5. Вербейник.

Дачники часто выбирают хосту и гортензию. Дицентру великолепную сажают осенью. Этот многолетний кустарник поражает своим необычным цветением, а его цветки имеют форму сердца.

Вербейник также часто сажают на участках, так как он отлично приживается в тени. У этого многолетнего растения колосовидно-метельчатые цветки, которые могут быть желтыми, белыми или розовыми.

Некоторые владельцы создают клумбы из этих растений, учитывая их высоту и время цветения.

Таким образом, они решают сразу две задачи: предотвращают рост сорняков и украшают участок красивыми и неприхотливыми растениями.