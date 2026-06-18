Профилактикой деменции следует заниматься задолго до появления первых тревожных симптомов. По словам нейробиологов Мии Кивипелто и Ахмада Харири, изменения в работе мозга могут начинаться за многие годы до того, как человеку поставят диагноз.

Как сообщает The Washington Post, долгое время считалось, что мозг активно развивается в детстве и юности, а затем сохраняет стабильность вплоть до пожилого возраста. Однако современные исследования показывают, что возрастные процессы могут запускаться значительно раньше.

По данным ученых, первые признаки будущих когнитивных нарушений способны появляться за 15–20 лет до диагностирования деменции. Именно поэтому специалисты рекомендуют уделять особое внимание здоровью мозга уже в среднем возрасте.

Наиболее важным периодом исследователи называют возраст от 30 до 60 лет. В это время стоит особенно внимательно относиться к образу жизни: соблюдать режим сна, придерживаться сбалансированного питания и регулярно заниматься физической активностью.

По словам экспертов, отсутствие таких привычек может способствовать накоплению изменений, которые со временем негативно скажутся на работе мозга.

Нейробиологи также советуют постоянно поддерживать умственную активность. Изучение иностранных языков, освоение новых навыков, чтение, творчество и интеллектуальные занятия помогают формировать новые нейронные связи.

Не менее важными специалисты считают социальные контакты. Общение с друзьями и близкими, участие в общественной жизни и наличие любимого хобби способствуют укреплению так называемого когнитивного резерва — способности мозга дольше сохранять свои функции даже при возрастных изменениях.

Исследователи подчеркивают: хотя полностью исключить риск деменции невозможно, здоровый образ жизни и постоянная интеллектуальная активность способны существенно снизить вероятность развития заболевания и помочь сохранить ясность ума на долгие годы.