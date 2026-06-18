Люди со светлыми глазами чаще щурятся на солнце, жалуются на блики и дискомфорт в яркую погоду. По словам офтальмологов, причина кроется в особенностях строения радужки и количестве защитного пигмента меланина.

Многие замечали, что одни спокойно гуляют под ярким солнцем без солнцезащитных очков, тогда как другие начинают испытывать дискомфорт уже через несколько минут на улице. Особенно часто это касается обладателей голубых и серых глаз.

Как объясняет офтальмолог Анна Шамарова, цвет радужки напрямую связан с количеством меланина — пигмента, который выполняет не только эстетическую, но и защитную функцию.

Почему кареглазым легче переносить солнце

Чем больше меланина содержится в радужке, тем темнее глаза. Этот пигмент частично поглощает световые лучи и уменьшает их рассеивание внутри глаза.

«Меланин работает как естественный фильтр, который помогает защищать глаза от избытка света и ультрафиолетового излучения», — объясняет Анна Шамарова.

Поэтому кареглазые люди обычно легче переносят яркое освещение и реже испытывают неприятные ощущения в солнечную погоду.

У обладателей голубых и серых глаз меланина значительно меньше. Свет проникает внутрь глаза свободнее и сильнее рассеивается, что может вызывать ощущение чрезмерной яркости.

Не болезнь, а особенность

Специалисты подчёркивают, что речь не идёт о худшем зрении. Голубоглазые люди видят цвета и предметы так же хорошо, как и кареглазые.

Разница заключается именно в уровне светового комфорта.

Среди наиболее распространённых жалоб:

повышенная чувствительность к яркому свету;

дискомфорт и резь в глазах;

ослепляющие блики;

необходимость постоянно щуриться;

кратковременное ухудшение зрения при выходе из тени на солнце.

«Светлые глаза можно сравнить с объективом без дополнительного светофильтра. Они пропускают больше света, поэтому человеку приходится сильнее адаптироваться к яркому освещению», — отмечают специалисты.

Есть ли преимущества у светлых глаз

При этом природа предусмотрела и некоторые плюсы.

Исследования показывают, что люди со светлыми глазами могут немного лучше адаптироваться к сумеркам и условиям недостаточного освещения.

Эксперты подчёркивают: нельзя сказать, что один цвет глаз лучше другого. Это лишь разные варианты адаптации человека к окружающей среде.

Почему летом проблема становится заметнее

В тёплое время года нагрузка на глаза возрастает. Солнечные лучи отражаются от воды, песка, светлого асфальта, стеклянных фасадов и других поверхностей.

Для людей со светлыми глазами такая световая нагрузка часто оказывается более ощутимой.

«Летом глаза подвергаются воздействию не только прямого солнечного света, но и большого количества отражённых лучей. Поэтому защита становится особенно важной», — предупреждают офтальмологи.

Как защитить глаза от солнца

Специалисты рекомендуют использовать солнцезащитные очки с маркировкой UV400, которая обеспечивает защиту от ультрафиолетовых лучей спектров UVA и UVB.

Для городских условий оптимальными считаются линзы второй или третьей категории затемнения.

Тем, кто постоянно носит очки для зрения, подойдут фотохромные линзы, автоматически меняющие степень затемнения в зависимости от освещения.

Любителям спорта и активного отдыха врачи советуют обратить внимание на поляризационные линзы, эффективно устраняющие блики от воды, дорог и других поверхностей.

Кроме того, в солнечные дни полезно носить головные уборы с козырьком или широкими полями.

«Ультрафиолет действует на глаза так же, как и на кожу. Его длительное воздействие связано с повышенным риском развития катаракты и некоторых заболеваний сетчатки», — предупреждают офтальмологи.

Светлые глаза не означают худшее зрение, однако их обладатели действительно более чувствительны к яркому солнечному свету. Летом голубоглазым и сероглазым людям особенно важно защищать глаза от ультрафиолета, чтобы сохранить не только комфорт, но и здоровье зрения на долгие годы.