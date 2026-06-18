Когда столбик термометра поднимается всё выше, тяжёлые горячие блюда уступают место лёгким и освежающим супам. От испанского гаспачо до литовского холодного борща — многие страны мира создали собственные рецепты, которые помогают пережить летнюю жару и при этом остаются вкусными и сытными.

Летом аппетит часто меняется: хочется чего-то лёгкого, прохладного и освежающего. Именно поэтому холодные супы пользуются популярностью во многих странах мира. Их готовят на основе овощей, фруктов, кисломолочных продуктов, бульонов и даже ягод.

Французский вишисуаз

Один из самых известных холодных супов мира — французский вишисуаз. Его готовят из картофеля, лука-порея, сливок и куриного бульона. После приготовления суп тщательно охлаждают и подают с зеленью или сухариками.

Как приготовить: Обжарьте 2 стебля лука-порея на сливочном масле, добавьте 3–4 картофелины, залейте 700 мл куриного бульона и варите до мягкости. Измельчите блендером, добавьте 150 мл сливок, охладите и подавайте с зелёным луком.

Вишнёвый суп из Венгрии

Венгерский холодный вишнёвый суп давно стал национальной кулинарной визитной карточкой страны. Несмотря на сладковатый вкус, его подают как первое блюдо.

Как приготовить: 500 г вишни проварите в 500 мл воды с корицей и небольшим количеством сахара. Добавьте 200 г сметаны, смешанной с ложкой муки, остудите и подавайте охлаждённым.

Калифорнийский суп из авокадо

Лёгкий и питательный суп, который особенно популярен в жарких регионах США.

Как приготовить: Измельчите в блендере 2 спелых авокадо, 300 мл охлаждённого куриного бульона, 100 мл сливок, зубчик чеснока и сок половины лимона. Перед подачей охладите и украсьте зеленью.

Экзотический суп из манго

На Гоа этот суп считается настоящим летним деликатесом.

Как приготовить: Смешайте мякоть двух спелых манго, 200 мл кокосового молока и сок лайма. По желанию добавьте немного белого рома. Хорошо охладите и подавайте с листиками мяты.

Японский хиядзиру

Летний вариант традиционного мисо-супа.

Как приготовить: В 600 мл бульона даси растворите 2 ст. ложки мисо-пасты. Добавьте нарезанные огурцы, кубики тофу и немного кунжута. Подавайте хорошо охлаждённым вместе с горячим рисом.

Корейский нэнмён

Один из самых популярных холодных супов Азии.

Как приготовить: Отварите гречневую лапшу, промойте холодной водой. Выложите в миску, залейте охлаждённым мясным бульоном, добавьте ломтики огурца, маринованный дайкон, половинку яйца и кусочки груши.

Болгарский таратор

Настоящий символ балканского лета.

Как приготовить: Смешайте 500 мл натурального йогурта, 2 натёртых огурца, 2 зубчика чеснока, укроп и горсть измельчённых грецких орехов. Разбавьте холодной водой до нужной густоты и подавайте со льдом.

Иранский суп на основе айрана

Освежающее блюдо для самых жарких дней.

Как приготовить: Смешайте 500 мл айрана, 100 г отварного риса, зелень, мяту и немного зелёного лука. Охладите и подавайте с кубиками льда.

Русская окрошка

Классика летней кухни.

Как приготовить: Нарежьте 3 картофелины, 3 яйца, огурец, редис и зелень. Добавьте 200 г отварного мяса или колбасы. Залейте квасом или кефиром и подавайте охлаждённой.

Испанское гаспачо

Самый знаменитый холодный суп мира.

Как приготовить: Измельчите 1 кг спелых помидоров, 1 огурец, 1 сладкий перец, зубчик чеснока, 3 ст. ложки оливкового масла и 1 ст. ложку винного уксуса. Охладите не менее двух часов и подавайте с сухариками.

Литовский холодный борщ

Безусловный фаворит среди летних супов Восточной Европы.

Как приготовить:

Смешайте 500 мл кефира и 200 мл холодной воды. Добавьте 2 отварные натёртые свёклы, огурец, 2 яйца, зелёный лук и укроп. Хорошо охладите и подавайте с горячим молодым картофелем.

Холодные супы — это не просто способ спастись от жары, а целое гастрономическое путешествие по миру. От французского вишисуаза до литовского холодного борща — каждый рецепт отражает кулинарные традиции своей страны и способен стать главным блюдом летнего стола.