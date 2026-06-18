Рижское самоуправление внедряет новую систему приёма в 10-е классы, которая должна ускорить распределение мест и избавить родителей от необходимости подтверждать или отменять заявки в нескольких школах одновременно.

В этом году поступление в 10-е классы рижских школ впервые пройдёт по новому динамическому алгоритму. Главная цель изменений — сократить очереди и ускорить процесс зачисления.

Теперь при подаче заявления семьям нужно будет указать школы и образовательные программы в порядке предпочтения. После отправки заявки изменить этот список уже не получится.

Новая система будет работать по принципу автоматического перераспределения мест. Если ученик подтвердит место в одной из выбранных школ, его кандидатура автоматически исчезнет из списков учебных заведений с более низким приоритетом. Освободившееся место сразу перейдёт следующему претенденту.

Именно «зависшие» места в предыдущие годы становились одной из главных причин задержек. Родители резервировали места сразу в нескольких школах, а очереди двигались медленно.

При этом возможность попасть в более желаемую школу сохраняется. Даже после подтверждения одного варианта ученик останется в списках школ, которые были указаны выше по приоритету. Если там освободится место, система сможет предложить новое приглашение.

Что важно знать: время подачи заявления не влияет на шансы поступления. Документы можно подать как в первый день, так и в последний — все кандидаты будут рассматриваться на одинаковых условиях.

Приём заявлений начнётся 27 июня и продлится пять рабочих дней. Основным способом подачи станет портал latvija.gov.lv, хотя документы можно будет подать и через центры обслуживания клиентов самоуправления.

Количество заявлений ограничиваться не будет. Абитуриенты смогут одновременно претендовать на несколько школ и программ. Особенно это актуально для учебных заведений, где набор ведётся по разным образовательным направлениям.

Распределение мест планируется начать 2 июля. Система автоматически получит результаты централизованных экзаменов и другие необходимые данные, поэтому родителям больше не придётся вводить их вручную, как это было раньше.

После получения приглашения семье будет отведено 72 часа на принятие решения. В самоуправлении подчёркивают, что чем быстрее родители отвечают на предложение, тем быстрее продвигаются очереди и распределяются места среди остальных претендентов.

В электронном кабинете родители смогут видеть место ребёнка в очереди и следить за ходом приёмной кампании практически в режиме реального времени.

Рига стала первым самоуправлением страны, которое внедряет подобную систему для поступления в среднюю школу. В дальнейшем аналогичный принцип планируется распространить на всю Латвию — единая электронная система приёма должна заработать в 2028 году.

Параллельно в этом году начнётся тестирование электронного реестра документов об образовании. Около 500 выпускников по всей стране впервые получат цифровые аттестаты и свидетельства, которые можно будет использовать и проверять полностью в электронном формате.