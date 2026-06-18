За первые пять месяцев 2026 года в воздушном пространстве Латвии зарегистрировано 510 случаев помех GPS. Хотя это немного меньше, чем годом ранее, проблема остаётся актуальной и напрямую связана с последствиями войны в Украине.

В воздушном пространстве Латвии продолжает фиксироваться большое количество помех в работе глобальной системы позиционирования GPS.

По данным ГАО «Latvijas gaisa satiksme» (LGS), с января по май этого года было зарегистрировано 510 подобных случаев. Это на 4,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Только в мае специалисты зафиксировали 131 случай нарушений работы спутниковой навигации. Для сравнения: в мае 2025 года таких инцидентов было 135. Несмотря на небольшое снижение показателей, масштабы проблемы остаются значительно выше, чем несколько лет назад.

Статистика показывает стремительный рост числа подобных инцидентов в последние годы. Если в 2022 году в воздушном пространстве Латвии было зарегистрировано всего 26 случаев помех GPS, то в 2023 году их число выросло до 342, в 2024 году — до 820, а в 2025 году достигло уже 1276.

Таким образом, нынешний показатель остаётся одним из самых высоких за всё время наблюдений.

В LGS ранее отмечали, что массовое появление помех совпало по времени с началом полномасштабного российского вторжения в Украину.

«Помехи начали фиксироваться одновременно с началом российского вторжения в Украину и, вероятнее всего, связаны именно с этим», — ранее поясняли в предприятии.

Для пассажиров авиарейсов подобные сообщения могут звучать тревожно, однако авиационные власти подчёркивают, что угрозы безопасности полётов нет.

В Агентстве гражданской авиации (CAA) напоминают, что современные самолёты используют сразу несколько независимых навигационных систем.

Что важно знать: даже если GPS работает с перебоями, пилоты и диспетчеры располагают резервными средствами навигации, поэтому такие инциденты не влияют на безопасность рейсов.

Ведомство отмечает, что помехи действительно усложняют отдельные процессы гражданской авиации, однако не создают риска ни для транзитных самолётов, ни для рейсов, прибывающих в Латвию или вылетающих из неё.

Каждый случай подобных нарушений регистрируется и передаётся для анализа в Европейское агентство по авиационной безопасности.

Специалисты продолжают внимательно следить за ситуацией, поскольку регион Балтийского моря остаётся одной из зон Европы, где помехи спутниковой навигации фиксируются особенно часто.