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В Латвии за четыре месяца умерло на 5700 человек больше, чем родилось 0 35

Наша Латвия
Дата публикации: 18.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Детская коляска, график рождаемости со стрелкой вниз и карта Латвии
ФОТО: BB.LV/AI

В начале 2026 года демографическая ситуация в Латвии продолжила ухудшаться. Число новорождённых сократилось почти на 5%, смертность выросла, а естественная убыль населения превысила 5700 человек, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

За первые четыре месяца 2026 года в Латвии зарегистрировано 3642 новорождённых. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года это на 186 детей, или на 4,9%, меньше.

Согласно предварительным данным Центрального статистического управления, снижение наблюдается как среди мальчиков, так и среди девочек. За январь–апрель было зарегистрировано 1846 мальчиков, что на 144 меньше, чем годом ранее. Число девочек составило 1796, сократившись на 42 ребёнка.

Особенно заметным спад оказался в апреле. За месяц в стране зарегистрировали всего 885 новорождённых — на 117 меньше, чем в апреле прошлого года. Это снижение сразу на 11,7%.

Одновременно продолжает расти число умерших. За первые четыре месяца года в Латвии зарегистрировано 9344 случая смерти, что на 293 больше, чем за тот же период 2025 года.

В результате смертность почти в 2,6 раза превысила рождаемость.

За январь–апрель число умерших оказалось больше числа родившихся на 5702 человека. Год назад этот показатель составлял 5223 человека.

Для страны это означает дальнейшее сокращение населения за счёт естественной убыли даже без учёта миграционных процессов.

Снижение наблюдается и в другой важной демографической категории — числе заключённых браков. За первые четыре месяца нынешнего года в Латвии зарегистрировано 1726 браков, что на 214 меньше, чем годом ранее. Сокращение составило 11%.

Эксперты традиционно рассматривают динамику браков как один из индикаторов долгосрочных демографических тенденций, поскольку она часто связана с будущими показателями рождаемости.

Пока статистика показывает, что демографический спад продолжается. Причём снижение рождаемости происходит одновременно с ростом смертности, что дополнительно увеличивает естественную убыль населения.

По предварительным данным, на 1 мая 2026 года в Латвии проживало около 1,835 млн человек.

Если нынешние тенденции сохранятся, демографическая ситуация останется одной из наиболее серьёзных долгосрочных проблем страны.

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#рождаемость #Латвия #демография #смертность #тенденции #население #статистика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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