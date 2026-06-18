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Серийного убийцу из Лонг-Айленда приговорили к пожизненному заключению 0 60

ЧП и криминал
Дата публикации: 18.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Серийного убийцу из Лонг-Айленда приговорили к пожизненному заключению

Суд в штате Нью-Йорк приговорил 62-летнего архитектора Рекса Хойермана к пожизненному заключению за убийство восьми женщин. Дело, которое более 15 лет оставалось одной из самых громких криминальных загадок США, наконец завершилось вынесением приговора.

Все жертвы были убиты в период с 1993 по 2010 год. По данным следствия, большинству женщин было от 20 до 34 лет, и многие из них занимались секс-работой.

Расследование началось в 2010 году после обнаружения останков нескольких женщин вдоль пустынной прибрежной дороги в районе Гилго-Бич на Лонг-Айленде. Впоследствии дело получило название «убийства в Гилго-Бич» и стало одним из самых известных в современной истории США.

Изначально Рекс Хойерман отрицал свою причастность к преступлениям, однако позже признал вину по всем эпизодам. Суд постановил, что он проведет остаток жизни за решеткой без права на условно-досрочное освобождение.

Во время заседания родственники погибших выступили с эмоциональными заявлениями. Некоторые из них обращались непосредственно к осужденному, однако тот практически не проявлял эмоций.

Вынося приговор, судья Тимоти Маццеи назвал Хойермана трусом и подчеркнул особую жестокость совершенных преступлений.

Дело серийного убийцы из Лонг-Айленда долгие годы оставалось в центре внимания американских СМИ и правоохранительных органов. Расследование помогло пролить свет на ряд других преступлений и привлекло внимание к проблеме исчезновения женщин, работавших в секс-индустрии.

История получила широкий общественный резонанс и легла в основу нескольких документальных проектов. В 2025 году стриминговый сервис Netflix выпустил документальный мини-сериал, посвященный расследованию преступлений в Гилго-Бич.

Признание Хойермана поставило точку в одном из самых длительных и запутанных расследований последних десятилетий, которое продолжалось более 16 лет.

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Автор - Светлана Тихомирова
Светлана Тихомирова
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