Поездка через Вантовый мост для одного из рижских водителей закончилась пожаром в самом центре города. Заметив дым из-под капота, мужчина успел покинуть автомобиль и избежать серьёзных последствий, однако машину спасти не удалось.

Инцидент произошёл в среду неподалёку от Президентского дворца, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

Водитель автомобиля Peugeot двигался по Вантовому мосту, когда заметил дым, поднимающийся из моторного отсека. Чтобы не создавать опасную ситуацию на мосту, он сразу перестроился в правую полосу и съехал на Пилс лаукумс. Там автомобиль окончательно остановился.

Сначала мужчина попытался самостоятельно справиться с возгоранием, используя огнетушитель, который находился в машине. Однако потушить огонь не удалось. По словам водителя, очаг возгорания находился в моторном отсеке, а открыть капот было невозможно.

Прибывшие на место пожарные ликвидировали пожар и не допустили его распространения. По предварительной информации, причиной возгорания мог стать разрыв патрубка системы охлаждения. Именно такую версию, по словам спасателей, озвучил сам водитель.

В Государственной пожарно-спасательной службе напоминают, что при возгорании под капотом не следует самостоятельно открывать его без необходимости. Резкий доступ кислорода может привести к быстрому распространению огня и создать дополнительную угрозу для человека.

Несмотря на серьёзные повреждения автомобиля, происшествие обошлось без пострадавших. Ни водитель, ни случайные прохожие не получили травм.

Подобные пожары в моторном отсеке чаще всего происходят из-за технических неисправностей, утечки технических жидкостей или повреждения элементов системы охлаждения.

В данном случае решающую роль сыграла быстрая реакция водителя, который сразу остановился и покинул автомобиль. Машину спасти не удалось, но главное — никто не пострадал.