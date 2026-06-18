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Кровь в подъезде, взломанные двери и подозрения в наркоторговле: жильцы дома в Риге вновь бьют тревогу 0 383

ЧП и криминал
Дата публикации: 18.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Подъезд многоквартирного дома
ФОТО: скриншот видео TV3

Жители многоквартирного дома на проспекте Курземес утверждают, что после годового затишья вновь столкнулись с серьёзными проблемами. По их словам, в одном из подъездов регулярно появляются посторонние люди, а происходящее может быть связано с незаконным оборотом наркотиков.

В последние дни жильцы заметили новые тревожные признаки. В подъезде оказались взломаны двери, на лестничной клетке и в лифте появились следы крови, а одно из окон дома было разбито. По словам местных жителей, все эти события могут быть связаны между собой.

Соседи рассказывают, что уже несколько лет испытывают проблемы из-за жильцов одной из квартир и их посетителей. Один из жителей утверждает, что в доме ранее уже фиксировались случаи, связанные с торговлей наркотиками.

По его словам, один из мужчин, которого соседи связывают с этой средой, недавно пытался попасть в квартиру, выломав дверь.

«Около четырёх часов утра он просил помочь открыть дверь и говорил, что потерял ключи», — рассказала передаче Degpunktā (ТВ3) одна из соседок.

Другие жильцы уточняют, что ручка двери была вырвана, поэтому попасть внутрь мужчина не смог.

Особую тревогу у людей вызывает постоянное появление посторонних. Одна из жительниц утверждает, что в подъезде якобы оборудован тайник для наркотиков.

«За мусорным контейнером был спрятан пакетик и чёрная сумка», — рассказала она.

По словам соседей, подозрительные люди регулярно появляются в доме в любое время суток.

Жильцы вспоминают случаи, когда неизвестные звонили в квартиры глубокой ночью, а также рассказывают о людях, которые, по их мнению, находились под воздействием наркотических веществ.

Проблема, как отмечают жители, носит не разовый характер. После периода относительного спокойствия ситуация вновь обострилась, из-за чего многие опасаются за безопасность своих семей и имущества.

Жильцы утверждают, что неоднократно обращались в правоохранительные органы и сообщали о происходящем. В Государственной полиции пока не предоставляют подробных комментариев относительно ситуации по этому адресу.

Пока официальных подтверждений озвученных подозрений нет, однако сами жители надеются, что внимание правоохранительных органов поможет восстановить спокойствие в доме.

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#преступность #безопасность #тревога #взлом
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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