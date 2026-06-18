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Рига отметит Всемирный день шоколада: гостей ждут концерты, сладости и развлечения 0 103

Культура &
Дата публикации: 18.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Рига отметит Всемирный день шоколада

Рига отметит Всемирный день шоколада

8 июля в Риге, на улице Миера, 22, вновь пройдет один из самых вкусных праздников лета — Шоколадный праздник Laima, приуроченный к Международному дню шоколада. Организаторы подготовили насыщенную программу для всей семьи, которая объединит музыку, творчество и, конечно же, любимые сладости.

Праздник начнется в 18:00 и продлится до позднего вечера. На сцену выйдут детская вокальная группа Dzeguzīte, певица Tipa, популярная группа Astro’n’out и легенда латвийской эстрады Жорж Сиксна. За хорошее настроение и танцевальные ритмы будет отвечать DJ Plastic.

Гостей ждут разнообразные мастер-классы и интерактивные развлечения. Посетители смогут попробовать себя в искусстве оригами, сделать памятные снимки в тематической фотозоне и отдохнуть в специально оборудованных зонах отдыха.

Особое внимание, конечно же, будет уделено гастрономической части мероприятия. На территории праздника разместятся точки питания с широким выбором угощений — от традиционных сладостей до сытных блюд. Среди участников заявлены Uguns Café, Bergi Food, Vīnkalni Ceļojošā Picērija, Molberts saldējums, Vafeles gaisā и другие производители вкусной еды. Напитки для гостей подготовит Holy Sip.

Собственную праздничную программу предложит и Музей шоколада. В этот день он продлит время работы и пригласит посетителей принять участие в тематических викторинах, играх и познавательных мероприятиях, посвященных истории шоколада.

Шоколадный праздник Laima проводится в Латвии с 2012 года и уже стал одной из любимых летних традиций рижан и гостей столицы. А сам Международный день шоколада впервые начали отмечать во Франции в 1995 году, после чего праздник быстро приобрел популярность во многих странах мира.

Для любителей шоколада, музыки и семейного отдыха это станет отличным поводом провести теплый июльский вечер в особой праздничной атмосфере.

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#фестиваль #Рига #культура #музыка #шоколад #лето
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
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