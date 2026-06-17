Сегодня трудно представить, что первая экранизация «Гарри Поттера» могла выглядеть совсем иначе. Однако в конце 1990-х студия Warner Bros. рассматривала на пост режиссёра не кого-нибудь, а самого Стивена Спилберга. В итоге постановщик отказался от работы над будущим мировым хитом — и недавно рассказал, почему принял такое решение.

По словам режиссёра, судьбоносный выбор ему пришлось сделать после смерти Стэнли Кубрика в 1999 году. На похоронах родственники Кубрика попросили Спилберга завершить давно задуманный научно-фантастический фильм «Искусственный разум», который тот не успел снять при жизни.

Спилберг признался, что прекрасно понимал потенциал книг Джоан Роулинг и осознавал, что «Гарри Поттер» станет грандиозным кинематографическим событием. Тем не менее он решил отказаться от проекта, чтобы сосредоточиться на картине, которую считал важным творческим наследием своего друга и коллеги.

В результате режиссёрское кресло занял Крис Коламбус, снявший фильм «Гарри Поттер и философский камень», положивший начало одной из самых успешных франшиз в истории кино. А сам Спилберг выпустил драму «Искусственный разум», которая также вышла на экраны в 2001 году.

Любопытно, что это был не единственный мотив режиссёра. Ранее Спилберг рассказывал, что съёмки «Гарри Поттера» потребовали бы длительного переезда в Великобританию, а он не хотел надолго расставаться с семьёй и маленькими детьми. Поэтому, оглядываясь назад, режиссёр не жалеет о своём решении, даже несмотря на невероятный успех поттерианы.

Так история кино получила сразу два знаковых фильма начала XXI века — «Гарри Поттер и философский камень» и «Искусственный разум», каждый из которых пошёл своим путём и оставил заметный след в мировом кинематографе.