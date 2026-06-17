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Наследница судится за проданную на аукционе картину Климта 0 78

Культура &
Дата публикации: 17.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Картина Густава Климта «Портрет фройляйн Лизер»

Картина Густава Климта «Портрет фройляйн Лизер»

Американка Патриция Лихи подала иск в Верховный суд штата Нью-Йорк, требуя реституции картины Густава Климта «Портрет фройляйн Лизер» (Portrait of Fräulein Lieser, 1917).

Полотно было продано в 2024 году на небольшом венском аукционе Im Kinsky за $37,5 млн, что стало абсолютным рекордом для всех австрийских торгов. Однако вскоре покупатель, гонконгский коллекционер, отозвал свою ставку, и картина осталась у аукционного дома.Заказчиком портрета был еврейский промышленник Адольф Лизер, отец изображенной на картине Маргарете. Позже семья подверглась нацистским преследованиям и лишилась почти всего имущества. После демонстрации на венской ретроспективе Климта в 1925 году картина на целый век исчезла из поля зрения — вплоть до продажи на Im Kinsky.

Патриция Лихи приходится внучкой Адольфу Лизеру и племянницей Маргарете, а себя называет единственной наследницей картины. У Лизера было двое детей — Маргарете и Ханс. Сын Маргарете, Уильям де Гельсей, умер бездетным в 2021 году. Ханс в первом браке воспитывал сына Николу (тот вырос под фамилией Крафт и по австрийскому праву также считается наследником), но позже женился вновь и переехал в США, где и родилась Патриция.

Лихи утверждает, что пыталась оспорить продажу еще до торгов, однако ей пригрозили иском от имени других наследников. По версии истца, аукционный дом выставил работу, назвав моделью не Маргарете, а одну из ее кузин. Адвокаты Лихи указывают, что цена продажи была значительно занижена и работу неслучайно отправили в Австрию, а не на Christie’s или Sotheby’s: австрийское законодательство о реституции нацистских трофеев менее строгое, чем в других странах. Для сравнения, «Портрет Элизабет Ледерер» (Portrait of Elisabeth Lederer, 1914–1916) Климта был продан на торгах Sotheby’s в ноябре 2025 года за $236,4 млн.

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#история #искусство #наследство #культура #аукцион #семейные отношения
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
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