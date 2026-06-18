Кому нельзя даже немного алкоголя: врач-психиатр назвал группы повышенного риска

Даже небольшие дозы алкоголя могут представлять серьезную опасность для некоторых людей. Об этом рассказал психиатр-нарколог Руслан Исаев.

По словам специалиста, существует несколько категорий людей, которым следует полностью отказаться от спиртного или соблюдать максимальную осторожность.

Прежде всего это касается детей и подростков. В период роста и развития алкоголь способен негативно влиять на формирование нервной системы и работу головного мозга.

Не менее опасно употребление спиртного во время беременности. Как отметил врач, алкоголь может нарушать нормальное развитие плода и повышать риск различных осложнений.

Особое внимание к употреблению алкоголя следует проявлять людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, печени и поджелудочной железы. В этих случаях даже небольшие дозы спиртного способны ухудшить состояние здоровья и спровоцировать обострение болезни.

Отдельную группу риска составляют пациенты, принимающие лекарственные препараты. Алкоголь может изменять действие многих медикаментов, включая антидепрессанты, транквилизаторы, обезболивающие средства, препараты для лечения сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Для людей, страдающих алкогольной зависимостью, опасность представляет даже минимальное количество спиртного. По словам Исаева, одна доза алкоголя может стать причиной срыва и возвращения к прежнему образу жизни.

Кроме того, существуют генетические особенности, из-за которых организм некоторых людей хуже перерабатывает этанол. В результате токсическое воздействие алкоголя оказывается более выраженным.

Специалист также напомнил, что современные научные данные не подтверждают существование полностью безопасной дозы алкоголя.

По словам врача, наиболее надежным способом избежать связанных со спиртным рисков остается полный отказ от его употребления.