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Легендарный художник Шемякин в 83 года представил сенсационные мемуары 0 143

Lifenews
Дата публикации: 18.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Михаил Михайлович - икона русского авангарда.

Факты здесь чрезвычайно выразительны: психиатрическое обследование, насильственное выдворение из страны, давление КГБ.

Михаил Шемякин представил свою книгу "My Life: Before Exile" ("Моя жизнь. До изгнания") в манхэттенском ресторане «Русский самовар». Гости говорили: «Легендарный «Самовар», легендарный художник». И сие есть истинно так.

Это англоязычное издание биографической книги «Моя жизнь: до изгнания», вышедшей два года назад. Судьба мэтра была непростой: на его долю пришлись тяжелые послевоенные советские годы. Но главное — он никогда не искал легких путей. Более того, не ищет их и сегодня: несмотря на заслуженную славу, финансовую стабильность, признание, поклонников и, конечно, критиков, его творчество по-прежнему волнует и заставляет спорить.

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Михаил Михайлович Шемякин родился 4 мая 1943 года в Москве. Его книгу можно назвать автобиографической. Но автобиография художника и мыслителя, работающего в жанре фантастического реализма и созданного им метафизического синтетизма, не может сводиться к простому перечню фактов. Хотя сами факты здесь чрезвычайно выразительны: психиатрическое обследование, насильственное выдворение из страны, давление КГБ и советских чиновников от культуры. Все это нужно было пережить — и стать всемирно известным художником. Чтобы понять, как это стало возможным, книгу стоит прочитать внимательно.

Те, кто уже прочитал книгу, сходятся во мнении: это не просто мемуары, а настоящий приключенческий роман. В нем есть драматический сюжет, яркие персонажи, размышления об искусстве и творчестве, юмор и неожиданные повороты. Не менее интересны история семьи художника, послевоенный Советский Союз и послевоенная Германия, где прошла часть его детства.

«Если совсем будет лень читать — там всюду картинки. Это приблизительно как комикс: вы увидите меня в детстве, увидите, как я шкодил в детстве. И что малопонятно американскому и западноевропейскому читателю — это рисунки из сумасшедшего дома, куда я был посажен на принудительное лечение, когда меня арестовали. Я очень хорошо помню это уникальное заведение. <…> И там были интересные сумасшедшие: я сделал их портреты и маленькие главки, что они из себя представляли», — рассказывает сам автор.

Критики пишут, что судьба сводила Шемякина с необычными людьми: старообрядцами, странствующими монахами, художниками-нонконформистами и знаковыми фигурами советского религиозного подполья. Для миллионов советских людей такие встречи были немыслимы — многие прожили жизнь, так и не узнав о существовании этого мира. У Шемякина же это было не случайностью, а проявлением характера: стремлением искать необычное, примерять его к себе, понимать и запоминать.

Запомнить — чтобы однажды почувствовать и создать образ, найти для него цвет и текстуру, выстроить точную композицию и показать ее зрителю. Кто поймет — окажется по эту сторону, кто не поймет — спокойно пойдет дальше, не оставив следа. Таков замысел и Божий промысел: чтобы рождались те, кто способен увидеть. Поиску этих пограничных явлений посвящена значительная и необычайно интересная часть творчества Михаила Шемякина.

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#история #искусство #художник
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