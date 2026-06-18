Президент Латвии Эдгар Ринкевич положительно оценил работу 14-го Сейма в сфере национальной безопасности, однако подчеркнул, что в условиях продолжающейся войны в Украине и растущих геополитических рисков стране предстоит принять ещё немало важных решений.

Выступая на заключительном заседании весенней сессии парламента, президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что 14-й Сейм за время своей работы принял ряд важных решений, направленных на укрепление безопасности государства.

При этом глава государства подчеркнул, что нынешний парламент начал работу в особый исторический период. По словам Ринкевича, депутаты приступили к исполнению своих обязанностей в 2022 году — в год полномасштабного вторжения России в Украину, которое серьёзно изменило ситуацию с безопасностью не только в Латвии, но и во всей Европе.

Президент напомнил, что за последние годы парламент принял несколько стратегически важных решений. Среди них он особо выделил закон о Службе государственной обороны, увеличение оборонных расходов до 5% валового внутреннего продукта и создание противомобильной инфраструктуры на восточной границе.

«14-й Сейм принял ряд важных решений для укрепления безопасности Латвии», — подчеркнул президент.

По его словам, речь идёт не только о военной безопасности.

Ринкевич отметил, что парламент уделял внимание и вопросам внутренней устойчивости государства. В частности, были приняты поправки к Уголовному закону, ужесточающие ответственность за преступления против государственной безопасности, введено требование о допуске к государственной тайне для руководителей самоуправлений, а также создан Центр кризисного управления.

Президент отдельно обратил внимание на связь между безопасностью и демократическими ценностями. По его мнению, принятые парламентом решения способствовали укреплению демократических институтов и подтверждали приверженность Латвии принципам правового государства и защиты прав человека.

Что важно знать: увеличение оборонных расходов до 5% ВВП стало одним из самых масштабных решений последних лет в сфере безопасности. Латвия входит в число стран НАТО, которые наиболее активно наращивают финансирование обороны на фоне войны России против Украины.

Ринкевич также поблагодарил депутатов за работу с международными партнёрами. По его словам, сотрудничество с парламентами союзников сегодня имеет не только дипломатическое, но и практическое значение для безопасности страны.

«Это не просто формальность, а прямой вклад в безопасность Латвии», — отметил президент.

Отдельно глава государства подчеркнул неизменную поддержку Украины со стороны латвийского парламента. Он заявил, что принципиальная позиция Сейма и помощь Украине высоко оцениваются как в самой Украине, так и среди международных партнёров.

По словам Ринкевича, такая поддержка помогает укреплять сотрудничество между двумя странами и позволяет Латвии перенимать опыт, который Украина приобрела в условиях войны.

Несмотря на достигнутые результаты, президент дал понять, что считать работу завершённой рано. Он отметил, что предвыборный период начался раньше обычного, однако у парламента ещё остаётся немало задач, требующих внимания до окончания нынешнего созыва.