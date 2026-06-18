Смена правительства потребует дополнительных расходов из государственного бюджета. На выходные пособия и компенсации за неиспользованный отпуск бывшим членам правительства, парламентским секретарям и сотрудникам министерских бюро планируется направить более 509 тысяч евро.

После формирования нового правительства государству придётся выплатить не менее 509 405 евро в виде выходных пособий и компенсаций должностным лицам, потерявшим свои посты.

Соответствующий проект распоряжения подготовила Государственная канцелярия. Документ предусматривает выделение средств из бюджетной программы «Средства на непредвиденные случаи».

Деньги предназначены для выплат бывшим членам Кабинета министров, сотрудникам бюро премьер-министра, советникам министров, а также парламентским секретарям министерств.

Фактически речь идёт о стандартных предусмотренных законом выплатах, которые производятся при прекращении полномочий в результате смены правительства.

Самая крупная сумма предусмотрена для Государственной канцелярии — 208 525 евро. Именно через неё будут осуществляться выплаты части сотрудников, работавших при прежнем составе правительства.

Значительные суммы также запланированы для нескольких министерств:

Министерство образования и науки — 52 923 евро;

Министерство обороны — 52 262 евро;

Министерство климата и энергетики — 49 293 евро;

Министерство юстиции — 42 726 евро;

Министерство культуры — 38 123 евро;

Министерство сообщения — 35 469 евро;

Министерство умного управления и регионального развития — 30 084 евро.

Что важно знать: эти выплаты не являются дополнительными премиями или политическими бонусами. Они предусмотрены трудовым и государственным регулированием и включают как выходные пособия, так и компенсации за неиспользованные отпуска.

Смена правительства традиционно сопровождается заменой не только министров, но и части политически назначенных сотрудников, работающих в их бюро. Поэтому расходы возникают не только из-за ухода членов Кабинета министров, но и из-за прекращения полномочий советников, помощников и парламентских секретарей.

Средства планируется выделить из резервной бюджетной программы для непредвиденных расходов после утверждения соответствующего распоряжения правительства.

Таким образом, кадровые изменения в исполнительной власти повлекут за собой дополнительные бюджетные расходы в размере более полумиллиона евро, которые будут покрыты за счёт государственных резервов.