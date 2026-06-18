Болгария заявила, что не поддержит возможное включение патриарха Кирилла и компании «Лукойл» в новый пакет санкций Евросоюза против России. В Софии считают, что такие меры либо не дадут практического эффекта, либо могут создать дополнительные риски для энергетической безопасности.

Болгария намерена выступить против возможных санкций Евросоюза в отношении главы Русской православной церкви патриарха Кирилла и российского нефтяного концерна «Лукойл». Об этом заявила министр иностранных дел Болгарии Велислава Петрова на фоне продолжающихся переговоров по 21-му пакету санкций ЕС против России.

Для принятия новых ограничительных мер требуется единогласная поддержка всех государств-членов Евросоюза, поэтому позиция Софии может оказаться решающей по отдельным вопросам. По словам Петровой, санкции против патриарха Кирилла могут иметь скорее политические последствия, чем реальный практический эффект.

«Любые меры против Кирилла создадут благодатную почву для антиевропейской пропаганды», — заявила министр.

По её мнению, подобные решения позволят распространять утверждения о том, что Евросоюз вмешивается в религиозные вопросы. Глава болгарского МИД также усомнилась в эффективности таких санкций.

«Замораживание финансовых средств российского патриарха в определённых банках не помешает ему продолжать свою деятельность», — отметила Петрова.

Вопрос о возможном включении патриарха Кирилла в санкционный список ЕС обсуждается уже несколько лет. В 2022 году такую инициативу заблокировала Венгрия во главе с премьер-министром Виктором Орбаном.

Не менее жёсткую позицию Болгария заняла и по вопросу возможных ограничений против «Лукойла» и связанных с ним структур. По словам Петровой, многие страны Евросоюза по-прежнему зависят от российских энергоресурсов, а потому подобные решения требуют особой осторожности.

«Главным приоритетом Болгарии остаётся поддержание энергетической стабильности страны», — подчеркнула министр.

Она добавила, что обеспокоенность по поводу возможного влияния санкций на энергетическую безопасность разделяют и некоторые другие государства ЕС.

Фактически София предлагает оценивать новые ограничения прежде всего по их практическому эффекту, а не по символическому значению.

«Мы поддерживаем санкции, которые имеют экономический эффект, но не наказывают страны ЕС сильнее, чем государство, ведущее войну, и не являются лишь символическими», — заявила Петрова.

Обсуждение нового пакета санкций продолжается. Пока неизвестно, войдут ли в окончательный вариант меры против патриарха Кирилла или структур, связанных с «Лукойлом».

Однако заявление Болгарии показывает, что внутри ЕС сохраняются разногласия относительно того, какие санкции являются наиболее эффективными и какие последствия они могут иметь для самих стран союза.