Мировые цены на нефть в четверг заметно снизились после сообщений о подписании соглашения между США и Ираном о прекращении войны на Ближнем Востоке. Рынок отреагировал прежде всего на перспективу восстановления судоходства через Ормузский пролив — один из ключевых маршрутов мировой торговли нефтью.

Нефтяной рынок отыграл часть недавнего роста после появления признаков деэскалации конфликта на Ближнем Востоке.

В четверг стоимость нефти марки Brent снизилась на 3,02%, до 77,15 доллара за баррель. Американская нефть WTI подешевела ещё сильнее — на 3,4%, до 74,18 доллара за баррель.

Основной причиной падения цен стали сообщения о достижении договорённости между США и Ираном.

О подписании меморандума о взаимопонимании первым сообщил корреспондент Axios Барак Равид.

«Два американских чиновника сообщили мне, что США и Иран в среду дистанционно подписали меморандум о взаимопонимании по прекращению войны, который уже вступил в силу», — написал журналист в социальной сети X.

Позже американская сторона подтвердила факт подписания документа.

По данным источников, президент США Дональд Трамп подписал соглашение во время ужина с президентом Франции Эммануэлем Макроном после саммита G7.

В четверг утром информацию о подписании документа подтвердил и Иран.

Для нефтяного рынка ключевым пунктом соглашения стало восстановление судоходства через Ормузский пролив. Именно опасения вокруг возможного ограничения движения через этот стратегический маршрут ранее спровоцировали резкий рост цен на энергоносители.

Что важно знать: через Ормузский пролив проходит значительная часть мирового экспорта нефти и сжиженного газа. Любые угрозы для судоходства в этом районе практически мгновенно отражаются на мировых ценах на топливо.

Теперь инвесторы рассчитывают на снижение рисков перебоев поставок и постепенную нормализацию ситуации в регионе. Поэтому рынок начал избавляться от так называемой «военной премии», которая была заложена в цену нефти во время конфликта.

В ближайшие дни внимание трейдеров будет сосредоточено на реализации достигнутых договорённостей и фактическом восстановлении движения через Ормузский пролив.

От того, насколько устойчивым окажется перемирие, будет зависеть дальнейшая динамика нефтяных котировок.