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Вкладчики Swedbank лишились доступа к своим деньгам 2 2818

Бизнес
Дата публикации: 17.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Swedbank
ФОТО: LETA

Многочисленные обращения читателей bb.lv свидетельствую: клиенты банка лишились доступа к своими счетам.

Портал bb.lv провел эксперимент и убедился – войти в интернет-банк по состянию на 12:32 было невозможно.

Соответственно клиенты самого крупного банка Латвии были лишены возможности оплатить повседневные расходы, погасить долги по кредиту, снять денег на лекарства и так далее.

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В Swedbank признались в проблемах с деньгами:

«В сети банкоматов Swedbank в настоящее время наблюдаются технические неполадки. В большинстве банкоматов Swedbank временно невозможно снять наличные деньги, а также воспользоваться другими функциями — внести наличные средства или проверить остаток на счёте. В настоящее время специалисты технической поддержки работают над устранением проблемы», – сообщают банкиры.

Вместо денег Swedbank дает советы:

«В случае срочной необходимости снять наличные деньги банк призывает клиентов обратиться в одно из отделений Swedbank, обслуживающих операции с наличными, либо воспользоваться сетью банкоматов SEB banka, где за снятие наличных комиссия не взимается. При использовании банкоматов других банков следует учитывать возможные комиссии за проведение операции».

В шведском банке просят вкладчиков понять и простить:

«Приносим извинения за доставленные неудобства. Как только работа сети банкоматов будет восстановлена, информация будет передана средствам массовой информации, а также опубликована в социальных сетях Swedbank».

Неспособность обеспечить доступ клиентов к их деньгам становиться недоброй традицией. В этом месяце у вкладчиков Swedbank уже были проблемы с доступом к своим счетам.

Добавим, что прибыль латвийского Swedbank в прошлом году составила 152 млн евро.

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#Swedbank #Латвия
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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