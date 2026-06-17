В Гонконге готовят к открытию первый круглосуточный магазин, где покупателей будет обслуживать человекоподобный робот. Точка откроется на набережной Хунхома и будет рассчитана на местных жителей и туристов: робот сможет говорить с посетителями на нескольких языках.

О проекте рассказал финансовый секретарь Гонконга Пол Чан. По его словам, магазин должен показать, как ИИ может работать не только в корпоративных сервисах, но и в обычной городской среде: торговле, транспорте, общественных пространствах и повседневных услугах.

Магазин разрабатывает компания из материкового Китая, которая занимается роботами и автономными системами с ИИ. Для неё запуск в Гонконге станет первым проектом за пределами материкового рынка. Чан связал выбор города с открытой экономикой Гонконга и его ролью площадки, где новые технологии можно показать международной аудитории.

За стойкой будет работать робот по прозвищу Xiao Gai. Он должен встречать покупателей, начинать разговор, помогать с выбором товаров и сопровождать покупку внутри небольшого торгового пространства. Формат ближе к компактной капсуле самообслуживания с роботом-продавцом, чем к привычному магазину у дома.

Площадь капсулы составляет 9 квадратных метров. Ассортимент можно менять под конкретное место: внутри могут продаваться снеки, сувениры, дизайнерские товары и безрецептурные лекарства. Для плотной городской застройки такой формат удобен тем, что его можно поставить в туристической зоне, на набережной или рядом с оживлённым маршрутом без большой торговой площади.

Модель уже опробовали в Пекине. В районе Хайдянь компания запустила магазин Galaxy Space Capsule, который называла первой торговой точкой с регулярной работой человекоподобного робота. По данным разработчика, пекинская капсула с начала августа обслуживает около 1000 покупателей в день.

Производитель утверждает, что установка таких магазинов может увеличить поток посетителей рядом с точкой на 30-40 %. Эти данные пока стоит воспринимать как оценку самой компании, а не как независимую статистику. Для городских властей и торговых площадок проект интересен тем, что роботизированный сервис видят не только владельцы инфраструктуры, но и обычные прохожие.

В отличие от чат-бота на экране, такой ИИ работает через физическое устройство. Робот получает данные от датчиков, видит обстановку вокруг, реагирует на посетителя, говорит с ним и выполняет действия в реальном пространстве. В магазине ИИ не просто отвечает в приложении, а участвует в продаже товаров.

Гонконг связывает запуск магазина с более широкой программой по развитию ИИ. Чан также сообщил о создании правительственного комитета по искусственному интеллекту. Первое заседание должно пройти в июне. Власти хотят продвигать проекты, которые горожане и туристы могут увидеть без специальной подготовки.

Компания планирует расширять формат и выпустить 100 подобных капсул в 10 городах. Пока остаются практические вопросы: как робот справится с очередями, сложными покупателями, сбоями оплаты, пополнением товаров и ночной работой без человека рядом. Гонконгский магазин станет проверкой того, подходит ли человекоподобный робот для повседневной торговли, а не только для демонстраций на выставках.