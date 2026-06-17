После внезапного закрытия Мясного павильона Рижского Центрального рынка всем торговцам удалось предоставить новые места для работы. Часть продавцов уже переехала в Рыбный павильон, а рядом с закрытым зданием установлены специальные торговые трейлеры.

На Рижском Центральном рынке завершено экстренное перераспределение торговых мест после закрытия Мясного павильона по соображениям безопасности.

Как сообщил после осмотра рынка вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс, за последние сутки новые места были предоставлены всем торговцам мясной продукцией. По его словам, часть торговых витрин за ночь перенесли в Рыбный павильон. Кроме того, рядом с закрытым Мясным павильоном установлены три трейлера, где также организована торговля.

Таким образом, покупатели по-прежнему могут приобрести мясную продукцию на Центральном рынке, хотя привычное расположение многих торговых точек изменилось.

По словам Ратниекса, сами торговцы положительно оценили принятое решение.

«Кризисную ситуацию удалось решить успешно», — пересказал он мнение продавцов, отметив, что продукция не испортилась и торговля продолжается.

Однако временное решение рассчитано лишь на ближайшие месяцы. Уже со следующего года продавцов мяса планируется перевести в бывший Овощной павильон. Перед этим здание предстоит адаптировать под новые задачи: обновить полы, инженерные коммуникации, холодильное оборудование и провести другие необходимые работы.

Ситуация вокруг Мясного павильона стала одной из самых обсуждаемых тем в Рижской думе. Накануне вопрос рассматривался на заседании коалиционного совета, где все входящие в коалицию политические силы поддержали дальнейшую реализацию планов развития рынка.

Согласно долгосрочной концепции развития Центрального рынка, Мясной павильон после реконструкции в будущем предполагается использовать для культурных и художественных мероприятий.

При этом политические последствия кризиса ещё не исчерпаны.

Комментируя требование оппозиции отправить в отставку руководство ООО «Rīgas nami», которое управляет Центральным рынком, Ратниекс заявил, что необходимо оценить способность ответственных должностных лиц действовать в кризисных ситуациях.

По его мнению, решения по выходу из кризиса можно было найти быстрее.

Напомним, Государственное бюро по контролю в строительстве с 11 июня запретило эксплуатацию Мясного павильона после обследования его технического состояния. Специалисты обнаружили серьёзные коррозионные повреждения в опорных узлах несущих металлических конструкций, а также трещины и деформации отдельных элементов. По данным бюро, проблемы были выявлены ещё в 2020 году, однако необходимые работы так и не были выполнены, а состояние здания продолжало ухудшаться.

После закрытия павильона мэр Риги Виестурс Клейнбергс поручил провести проверку действий руководства «Rīgas nami», чтобы выяснить, почему опасная ситуация не была устранена раньше.

Пока же главная задача решена — торговля мясной продукцией на Центральном рынке продолжается, несмотря на закрытие одного из самых известных павильонов.