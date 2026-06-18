Средства предусмотрены для строительства двух многоквартирных жилых домов «Bordo rezidences» в одном из наиболее перспективных районов Риги — Торнякалнсе. Реализация этого проекта увеличит предложение качественного и энергоэффективного жилья в столице.

Rietumu Banka предоставил финансирование в размере 5,95 млн евро для реализации девелоперского проекта по адресу ул. Биешу, 9 в Риге. Кредит выдан компании SIA «BI9», входящей в группу компаний Astor Group.

Строительные работы ведутся в соответствии с графиком: уже завершен этап возведения конструкций и состоялся «праздник стропил», сдача объекта в эксплуатацию запланирована на конец 2026 года. В новых домах комплекса рижанам будут доступны 74 современные квартиры.

«Bordo rezidences» — это энергоэффективный жилой проект с полной внутренней отделкой, где современная архитектура гармонирует с историческим обликом района. Здесь будут квартиры от одной до четырех комнат с балконами и террасами, тройными стеклопакетами, системой теплых полов и вентиляцией с рекуперацией тепла. На территории комплекса предусмотрены зарядные станции для электромобилей, велопарковки, детская игровая площадка и благоустроенные зеленые зоны отдыха.

Это уже пятая крупная кредитная сделка между Rietumu Banka и Astor Group, свидетельствующая о долгосрочном характере партнерских отношений, в рамках которого сотрудничество охватывает различные сегменты рынка недвижимости — от гостиничных и коммерческих объектов до жилых проектов.

«Торнякалнс является одним из наиболее динамично развивающихся районов Риги, и проект “Bordo rezidences” органично вписывается в этот процесс благодаря продуманной концепции и высоким стандартам качества. Для нас важно выстраивать долгосрочные отношения с предпринимателями, которые умеют стратегически мыслить и успешно реализовывать свои проекты, и Astor Group неоднократно подтверждала это на практике. Мы рады продолжению нашего сотрудничества», — отмечает Артур Юкш, член Правления и руководитель Кредитного управления Rietumu Banka.

«Наше сотрудничество с Rietumu Banka началось с финансирования масштабного гостиничного портфеля, затем продолжилось в сегменте коммерческой недвижимости, а сегодня мы вместе реализуем проекты и в сфере жилой недвижимости. Такая последовательность не случайна: взаимное доверие и глубокое понимание специфики бизнеса позволяют нам эффективно работать и уверенно двигаться вперtд. “Bordo rezidences” — наш следующий шаг, и мы рады, что Rietumu Banka вновь выступает нашим финансовым партнером», — подчеркивает финансовый директор Astor Group Роберт Шлегельмилх.

О Rietumu Banka

Rietumu Banka – крупнейший латвийский банк с местным капиталом и один из ведущих банков в Балтийском регионе. Деятельность банка направлена на обслуживание крупных и средних предприятий в Латвии и других странах Балтии и Европы, а также состоятельных частных лиц. Клиентами Rietumu Banka являются компании, работающие в таких сферах как зеленая энергетика, производство продуктов питания и других товаров, коммерческая и жилая недвижимость, строительство, импортные и экспортные операции, логистика, торговля, финансовые услуги, технологии, и других отраслях.

О компании Astor Group

Astor Group — международная холдинговая и инвестиционная компания с более чем 55-летней историей. В Латвии группа уже свыше 20 лет занимается развитием проектов в сфере недвижимости в различных сегментах рынка. В ее портфель входят несколько гостиниц в Риге, работающих под брендами Radisson, а также ряд успешно реализованных проектов в жилом и коммерческом сегментах недвижимости.