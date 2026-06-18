Сборная Португалии неожиданно потеряла очки в первом матче чемпионата мира, сыграв вничью с ДР Конго, тогда как Англия стартовала с яркой победы над Хорватией. Главными героями дня стали Криштиану Роналду, установивший историческое достижение, и Гарри Кейн, оформивший дубль.

Сборная Португалии не сумела начать чемпионат мира с победы. В матче группы L команда Криштиану Роналду сыграла вничью 1:1 с Демократической Республикой Конго.

Несмотря на статус фаворита, португальцы не смогли удержать преимущество, добытое уже в начале встречи. На шестой минуте Жуан Невеш после навеса Педру Нету выиграл борьбу в воздухе и ударом головой открыл счёт. Однако перед самым перерывом ДР Конго сумела восстановить равновесие: после розыгрыша углового Йоан Висса также головой отправил мяч в сетку.

Во втором тайме африканская команда выглядела не менее опасно. Особенно активен был Седрик Бакамбу, который создал несколько острых моментов, а после одного из его ударов Португалию спасла штанга.

Отдельным событием матча стало появление на поле Криштиану Роналду. Португалец стал лишь вторым футболистом в истории, сыгравшим на шести чемпионатах мира. Ранее такого достижения добился только аргентинец Лионель Месси.

Тем временем сборная Англии выдала один из самых результативных матчей стартового тура, обыграв Хорватию со счётом 4:2. Главным героем встречи стал капитан англичан Гарри Кейн, забивший два мяча.

Уже на 12-й минуте он реализовал пенальти, который пришлось перебивать после того, как вратарь хорватов Доминик Ливакович преждевременно покинул линию ворот. Позже Кейн отличился ещё раз после подачи углового.

Хорваты дважды сумели сравнять счёт благодаря голам Мартина Батурины и Петара Мусы, однако после перерыва инициативу вновь перехватила Англия.

Сначала отличился Джуд Беллингем, завершивший быструю атаку, а затем окончательный счёт установил Маркус Рашфорд, эффектно разобравшийся с защитником в штрафной площади.

Для Кейна этот голевой дубль стал историческим. Теперь на его счету 81 мяч за сборную Англии, десять из которых забиты на чемпионатах мира. По этому показателю он повторил достижение легендарного Гари Линекера.

После первого тура Англия возглавила свою группу, тогда как Португалия неожиданно осложнила себе борьбу за первое место, потеряв очки против команды, которая считалась одним из аутсайдеров квартета.

Чемпионат мира 2026 года впервые проходит с участием 48 сборных. Турнир принимают США, Канада и Мексика, а групповой этап завершится 27 июня.