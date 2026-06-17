Сборная Аргентины начала защиту титула чемпиона мира с уверенной победы над Алжиром. Главным героем встречи стал Лионель Месси, который оформил хет-трик, повторил рекорд Мирослава Клозе и установил ещё одно историческое достижение.

Сборная Аргентины успешно стартовала на чемпионате мира по футболу, обыграв Алжир со счётом 3:0 в матче первого тура группы J.

Все три мяча в составе действующих чемпионов мира забил Лионель Месси. Аргентинец отличился на 17-й, 60-й и 76-й минутах, фактически в одиночку обеспечив своей команде комфортную победу.

Этот матч стал особенным сразу по нескольким причинам. Месси стал первым футболистом в истории, принявшим участие в шести финальных турнирах чемпионатов мира. Кроме того, благодаря хет-трику он довёл число своих голов на мировых первенствах до 16 и сравнялся по этому показателю с легендарным немецким нападающим Мирославом Клозе.

Теперь Месси и Клозе делят первое место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов мира. Следом идут бразилец Роналдо с 15 голами, а также немец Герд Мюллер и француз Килиан Мбаппе, на счету которых по 14 мячей.

Особую ценность достижению аргентинца придаёт и то, что рекордный хет-трик был оформлен в его 200-м матче за национальную сборную.

Тем временем в группе I победу одержала сборная Франции, обыграв Сенегал со счётом 3:1. Два мяча в составе французов забил Килиан Мбаппе, который продолжает преследование лидеров исторической гонки бомбардиров чемпионатов мира.

Ещё в одном матче дня Норвегия уверенно победила Ирак — 4:1. Дублем отметился Эрлинг Холанд, ещё один гол забил Лео Эстигор, а четвёртый мяч норвежцам помог оформить автогол Аймана Хусейна. При этом именно Хусейн ранее сравнял счёт, забив единственный гол своей команды.

Для Аргентины победа стала важным шагом на пути к выходу в плей-офф. В группе J команде ещё предстоят встречи со сборными Австрии и Иордании.

Нынешний чемпионат мира стал крупнейшим в истории турнира. Впервые в нём участвуют 48 национальных команд, которые разделены на 12 групп. В стадию плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третьи места.

Групповой этап завершится 27 июня, после чего начнутся матчи на выбывание. Финал турнира состоится 19 июля.

Аргентина приехала на чемпионат мира в статусе действующего чемпиона. На предыдущем мировом первенстве в Катаре аргентинцы в драматичном финале победили Францию в серии пенальти и завоевали третий титул в своей истории.