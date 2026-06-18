Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предлагает продлить режим временной защиты для украинских беженцев, но одновременно пересмотреть круг лиц, на которых он распространяется. Одной из обсуждаемых мер является ограничение доступа к этой защите для мужчин призывного возраста.

Перед саммитом лидеров стран Европейского союза в Брюсселе председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен направила государствам-членам письмо, в котором изложила своё видение дальнейшей политики в отношении украинских беженцев.

Согласно документу, Еврокомиссия намерена предложить продлить действие режима временной защиты для граждан Украины, однако одновременно сузить сферу его применения. Фон дер Ляйен подчёркивает, что продление защиты должно происходить таким образом, чтобы не ослаблять способность Украины защищаться от российской агрессии.

Пока конкретные детали инициативы не раскрываются. В частности, глава Еврокомиссии не уточнила, какие именно категории украинцев могут попасть под новые ограничения. Тем не менее дискуссия вокруг мужчин призывного возраста в ЕС продолжается уже несколько месяцев.

На встрече министров внутренних дел стран Евросоюза в начале июня Германия и ряд других государств выступили за ужесточение правил в отношении украинских мужчин, которые могут быть призваны на военную службу. По данным DPA, поддержку получило предложение вывести из-под действия директивы о временной защите мужчин в возрасте от 23 до 60 лет.

Если такая идея будет реализована, она затронет одну из наиболее чувствительных тем европейской миграционной политики последних лет.

Сейчас украинские граждане пользуются особым режимом защиты, который позволяет легально проживать и работать в странах ЕС без прохождения стандартной процедуры получения убежища. Этот механизм был введён после начала полномасштабного вторжения России в Украину и впервые в истории был задействован в таких масштабах.

Срок действия директивы сейчас установлен до 4 марта 2027 года.

При этом еврокомиссар по вопросам миграции Магнус Бруннер уже заявил, что в ближайшее время представит предложение о дальнейшем продлении режима временной защиты.

Вопрос о мужчинах призывного возраста поднимается и отдельными европейскими политиками. Так, нынешний канцлер Германии Фридрих Мерц ещё в прошлом году публично призывал украинские власти ограничить выезд молодых мужчин за границу.

«Я просил его обеспечить, чтобы эти молодые мужчины оставались в стране, потому что они нужны этой стране, а не Германии», — заявил тогда Мерц, вспоминая разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ожидается, что тема будущего режима защиты для миллионов украинских граждан станет одной из важных тем обсуждения на предстоящем саммите ЕС. Однако окончательные решения пока не приняты, а детали предложений Еврокомиссии ещё предстоит представить официально.