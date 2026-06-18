В ближайшие выходные в Латвии усилится ультрафиолетовое излучение. Специалисты предупреждают, что в середине дня уровень солнечной активности достигнет значений, при которых люди с чувствительной кожей могут получить ожог всего за 20 минут.

На фоне тёплой и солнечной погоды жителей Латвии призывают внимательнее относиться к пребыванию на солнце. В ближайшие дни ожидается усиление ультрафиолетового излучения, которое может представлять опасность для кожи и глаз.

По данным Европейского космического агентства, с 20 по 22 июня количество озона в стратосфере над Латвией уменьшится с нынешних 360–380 до 320–340 единиц Добсона.

Из-за этого атмосфера будет хуже задерживать солнечное ультрафиолетовое излучение, и его интенсивность у поверхности Земли возрастёт.

Согласно прогнозам, в солнечную погоду индекс ультрафиолетового излучения в середине дня достигнет как минимум шестого уровня. Это означает, что в период с 11:00 до 16:00 находиться под прямыми солнечными лучами длительное время не рекомендуется.

Особенно осторожными следует быть людям со светлой кожей, светлыми или рыжими волосами, большим количеством веснушек, а также тем, кто уже сталкивался с солнечными ожогами. По оценкам специалистов, люди с чувствительной кожей без защитных средств могут получить солнечный ожог примерно за 20 минут.

Что важно знать: даже если температура воздуха кажется комфортной, риск повреждения кожи определяется не жарой, а уровнем ультрафиолетового излучения. Поэтому обгореть можно и в сравнительно прохладный день.

Снизить риск помогут солнцезащитный крем, головной убор и ограничение времени пребывания на солнце в самые жаркие часы.

Особое внимание специалисты рекомендуют уделять детям, поскольку детская кожа гораздо чувствительнее к воздействию ультрафиолета.

Защищать следует не только кожу, но и глаза. Для этого рекомендуется использовать качественные солнцезащитные очки. Кроме того, следует помнить, что вода, светлый песок и другие светлые поверхности отражают значительную часть солнечных лучей, усиливая воздействие ультрафиолета.

Специалисты напоминают, что ежегодно самые высокие показатели ультрафиолетового излучения в Латвии наблюдаются именно в июне и первой половине июля.

Именно солнечные ожоги считаются одним из главных факторов риска развития злокачественных опухолей кожи, поэтому в начале сезона загара рекомендуется постепенно увеличивать время пребывания на солнце, а не проводить под ним целые часы с первых тёплых дней.

На фоне приближающихся праздников Лиго это предупреждение особенно актуально, поскольку многие жители планируют проводить выходные на природе.