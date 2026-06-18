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Латвию ждёт тёплый день без существенных осадков: где воздух прогреется до +23 0 40

Наша Латвия
Дата публикации: 18.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Пионы
ФОТО: LETA

В четверг погода в Латвии будет по-летнему комфортной: существенных осадков синоптики не прогнозируют, а температура воздуха в большинстве регионов поднимется выше +20 градусов. Самая тёплая погода ожидается в центре и на востоке страны.

После прохладных и переменчивых дней в Латвии установится более спокойная погода. В четверг большую часть дня будет светить солнце, а существенных осадков не ожидается.

По прогнозам синоптиков, лишь местами возможен небольшой кратковременный дождь, который не окажет заметного влияния на общую погодную картину.

Небо будет частично закрыто облаками. Больше облачности ожидается в Курземе, тогда как в центральных и восточных районах страны солнце будет появляться чаще.

Температура воздуха днём составит от +16...+18 градусов на западе Курземе до +20...+23 градусов в Видземе, Земгале и Латгалии.

Для многих жителей это станет одной из наиболее комфортных погодных ситуаций последних дней — без жары, но уже с вполне летними температурами.

В Риге день также обещает быть преимущественно сухим. Несмотря на увеличение облачности во второй половине дня, осадков синоптики не прогнозируют.

При умеренном западном ветре воздух в столице прогреется до +22...+23 градусов.

Синоптики отмечают, что с запада к Латвии постепенно приближается небольшой атмосферный фронт, однако серьёзного ухудшения погоды он пока не принесёт.

В середине дня жителям рекомендуется учитывать повышенный уровень ультрафиолетового излучения. Наиболее интенсивным солнечное воздействие будет с 12:00 до 15:00, поэтому при длительном пребывании на улице специалисты советуют использовать солнцезащитные средства и не забывать о головных уборах.

Таким образом, четверг станет хорошим днём для отдыха на свежем воздухе, поездок и подготовки к предстоящим праздничным выходным.

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#Рига #погода #Латвия #отдых #прогноз #солнце #температура
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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