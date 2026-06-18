В Петербурге и окрестностях много ветшающих исторических зданий. Чтобы спасти их от разрушения, городские власти в конце 2010-х ввели льготную программу для частных инвесторов с красноречивым названием «Рубль за метр». Аналогичные программы с успехом и давно действуют по всей Европе, а вот в Петербурге из этой затеи пока мало что вышло.

Серое одноэтажное здание с напоминающими молнии трещинами и заколоченными окнами, рядом с ним строительный мусор. Вход в постройку открыт, но за дверью тьма, даже стены внутри не разглядеть, штукатурка обвалилась, в нескольких местах выпали кирпичи. Крыша застелена тонким слоем металла, который начал ломаться и сгибаться. В старую деревянную оконную раму вместо стекла вставлена зеленая сетка. Вокруг все поросло травой и кустами, даже из дымохода торчит тонкое молодое деревце. Это могла бы быть обычная «заброшка», какую можно встретить в большинстве городов в России, но сейчас речь идет об объекте культурного наследия в Петергофе — оранжерее «Собственной дачи».

В начале XVIII века территория рядом с Петергофом, где сейчас находится дворцово-парковый ансамбль «Собственная дача», была разделена на шесть участков, которые принадлежали приближенным Петра I. В 1727 году князь Долгоруков приступил к возведению каменной «приморской мызы» на одной из своих земель. Оранжерейное хозяйство в парке появилось в 1843 году — к концу XIX века в его составе числились три оранжереи изначально деревянные, затем в начале XX века их перестроили, новые здания были выполнены из бетона. Сегодня от всего комплекса оранжерей уцелело лишь одно строение площадью 271 кв.м. После 1917 года «Собственная дача» перешла в государственную собственность и превратилась в один из музеев Петергофа. В 1960 году ансамбль получил статус охраняемого государством памятника, а с 2001 года отнесен к объектам культурного наследия федерального значения.

В 2019 году здание оранжереи «Собственной дачи» было выставлено на торги по петербургской городской программе «Рубль за метр». Но выигравший их ИП Максим Павлов отказался выплачивать денежные средства (на просьбу о комментарии он не отозвался). Через год аукцион был проведен повторно и оранжерея досталась «Московской инвестиционно-строительной компании». Но и она не приступила к реставрации. В сентябре 2025 года здание вновь оказалась на торгах. Победителем стал ООО «Торговый дом «Джомхом»», которое, по данным сервиса Rusprofile, занимается арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом. А уже в декабре оранжерея «Собственной дачи» опять должна была участвовать в аукционе — о причинах повторных торгов организаторы не сообщали. На этот раз не было подано ни одной заявки, и аукцион признали несостоявшимся.

В итоге за шесть лет у оранжереи сменились три арендатора, а теперь она и вовсе никем не арендуется. И продолжает ветшать. Как сообщает Комитет по госконтролю, использованию и охране памятников истории и архитектуры Санкт-Петербурга (КГИОП), программа «Рубль за метр» направлена на привлечение инвесторов для восстановления и вовлечения в оборот неиспользуемых объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии. В рамках этой программы объекты выставляются на торги и сдаются победителям в аренду на 49 лет. Инвестор должен за семь лет провести полную реставрацию здания (первые два года можно потратить на подготовку проектной документации).

При этом платить рубль за квадратный метр, как и указано в названии программы, арендаторы начинают только после завершения реставрации. А в случае неисполнения обязанностей по восстановлению объекта в течение установленного срока город может расторгнуть договор аренды.

Всего в Санкт-Петербурге около 150 объектов культурного наследия в неудовлетворительном состоянии. С 2019 года Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга подготовил к программе «Рубль за метр» 20 объектов культурного наследия. Инвесторам по итогам аукционов было передано 13 зданий, но пять из них помимо оранжереи Собственной дачи, до сих пор арендаторов не нашли. В данный момент информация об оранжерее в разделе «Рубль за метр» на сайте КГИОП и вовсе отсутствует, но она размещена на сайте городского управления инвентаризации и оценки недвижимости, а также можно узнать о несостоявшихся торгах на сайте «гис.торги».

Координатор петербургского градозащитного движения «Живой город» Дмитрий Литвинов рассказывает, что на сегодня в рамках программы «Рубль за метр» полностью реставрация завершена только по двум адресам — в библиотеке Колобовых, построенной в начале ХХ века, и у Александровских ворот Охтинского порохового завода, возведенных в стиле «классицизм» в 1806 году. При этом библиотека изначально находилась в наилучшем из всех других зданий состоянии. А ремонт Александровских ворот провел крупный петербургский застройщик Игорь Водопьянов как собственный меценатский проект.

«В доме Брюллова на Кадетской линии в настоящее время ведутся реставрационные работы. По Конюшенному ведомству — крупнейшему из объектов в программе «Рубль за метр» — недавно был презентован проект приспособления, разработанный в «Студии 44» Никиты Явейна, но к самим работам пока не приступали, проект был согласован КГИОП в апреле 2026 года.

По остальным объектам пока никакой обнадеживающей информации не появлялось. Руинированные сестрорецкие деревянные памятники — дача Кочкина, построенная в начале ХХ века и частично разрушенная весной 2018 года, и дом Змигродского, возведенный в неорусском стиле в 1902 году и частично пострадавший от пожара в 2010-м — были уже изъяты у первых несостоятельных арендаторов и сданы в аренду повторно. Исходя из этого, программу трудно назвать особенно успешной», — заключает эксперт.

Причины, по мнению Литвинова, могут быть разными: например, меняется финансовая ситуация в компании, или затраты на реставрацию оказываются существенно выше, чем инвестор предполагал изначально. «Бывают и просто, так сказать, импульсивные покупки. Когда человек видит разрушающийся памятник, хочет его спасти, берет его в аренду, но далее просто не знает, что и как делать, — добавляет он. — Конкретно по оранжерее «Собственной дачи» арендатор, насколько я знаю, рассчитывал на получение президентского гранта на проект конно-спортивного клуба. Но потом выиграть грант не получилось, поэтому от объекта пришлось в итоге отказаться». По информации neva.today, такой проект был у петербургского АО «Московская инвестиционно-строительная компания» (по состоянию на 26 мая 2026 года она ликвидирована по решению ФНС).

Главная же особенность петербургского варианта программы, которая препятствует ее успеху — то, что на торгах первоначальная арендная плата составляет вовсе не рубль, а близка к рыночной ставке для подобных объектов недвижимости, отмечает Литвинов. До «1 рубля за 1 м2» цена снижается только по завершении реставрации. Между тем, если объект сложный, то несколько лет могут потребоваться только на проектирование и согласование реставрационных работ в КГИОП, а затем еще годы уйдут на саму реставрацию. «За это время общая сумма аренды может набежать такая, что будет сравнима с ценой покупки аналогичного по площади здания, — говорит градозащитник. — При этом привлечь заемные средства под такой арендованный объект, видимо, существенно сложнее, чем под находящийся в собственности».