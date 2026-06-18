«Иначе это бы превратилось в предвыборный спектакль», – так Андрис Кулбергс ответил на вопрос журналистов, почему совещание правительства о приоритетах каждого министра он решил проводить в закрытом режиме.

Театр одного актера

Премьер в итоге убил сразу двух зайцев: и не позволил рабочему заседанию превратится в предвыборную акцию или даже шоу, и... перетянул все внимание на себя – по завершению этого заседания только сам Кулбергс и проводил пресс-брифинг. Если так и дальше пойдет, то Кулбергс просто один обеспечит успех своей политической силы на выборах. При условии, конечно, что кроме пиара он сумеет показать и какие-то осязаемые политические результаты.

Что же касается приоритетов, то, напомним, уже вскоре после своего назначения премьером Кулбергс поручил каждому министру назвать три своих мега-задачи, которые можно успеть реализовать в короткий период, отведенный нынешнему «временному» правительству.

А правительству этому отведено время фактически до 3-го ноября, то есть до первого заседания нового Сейма. Да, если не случится чудо, и новое правительство не появится к 3-му ноября, то правительство Кулбергса еще поработает месяц-другой, однако едва ли отставному правительству удастся свернуть горы.

Поэтому Кулбергсу и Ко нужно пытаться срочно реализовать свои приоритеты.

Какие же задания определили для себя министры правительства Кулбергса и сам премьер и насколько реально их реализовать в отведенные этому правительству 4-5 месяцев?

Борьба с дронами и...

Беспартийный министр обороны Райвис Мелнис в список трех приоритетов включил внедрение опыта Украины, развитие военной промышленности и развитие возможностей вооруженных сил.

Понятно, что из этих трех приоритетов за столь короткий период, что отведено правительству Кулбергсу, реально успеть выполнить лишь первый пункт плана. Кстати, в Ригу уже должны прибыть украинские консультанты по противовоздушной обороне.

Не пускать чужаков!

В МВД приоритетные работы будут связаны с разработкой плана миграционной политики, мерами по ограничению миграции, гражданской обороной и укреплением потенциала органов внутренних дел.

При этом ясно, что глава МВД Янис Домбрава, учитывая политические интересы Нацобъединения и близость выборов, сосредоточиться именно на первом приоритете – будут предприняты попытки ужесточить миграционную политику (это касается и законодательства, и практических вопросов).

Представители Нацобъединения не исключили, что еще в этом Сейме попытаются внести поправки в новый Закон об иммиграции, который только на прошлой неделе был принят парламентом. В частности, Нацобъединение не устраивает статья в новом законе, которая позволяет получать ВНЖ в обмен на вложения в альтернативный инвестиционный фонд в размере 150 тысяч евро.

Не забыли о выборах

Укрепление государственно-экономической безопасности, а также увеличение участия граждан нашей страны за рубежом в выборах будут в фокусе МИДа.

Основной задачей Министерства умной администрации и регионального развития (МУАРР) станет обеспечение подготовки проверки и внедрения цифровых решений, необходимых для проведения выборов в Сейм.

Кроме того, планируется подготовить политически и юридически обоснованное предложение по особому регулированию поддержки Латгальского региона и восточной границы, а также сформировать правовое регулирование, укрепляющее местную демократию, обеспечивая право самоуправлений принимать решения о развитии своей территории.

Поделят подоходный налог с населения

Любопытно, что ни МУАРР, ни Министерства финансов в числе своих приоритетов не назвали... реформу фонда выравнивания. Хотя еще недавно глава минфина Марис Кучинскис говорил о желании еще до выборов решить этот вопрос.

Напомним: речь идет о реформировании несправедливой системы, когда Рига и самоуправления Рижского региона должны за счет денег своих налогоплательщиков содержать остальную Латвию. Авторы реформы предлагали, в частности, поменять формулу и установить, что часть подоходного налога с населения уходит в то самоуправление (город, край), где человек работает. Тогда местные администрации будут и заинтересованы экономически развивать самоуправление, привлекать инвесторов для развития производства и рабочих мест, а не только превращать самоуправление в сугубо спальный район!

Но главы минфина и умной администрации поняли, что столь масштабную реформу до выборов просто невозможно реализовать. Максимум, что можно успеть сделать – хотя бы начать подготовку к такой реформе.

Что касается минфина, то его главный приоритет – предложить уже новому Сейму проект бюджета-2027 с сокращенными административными расходами.

В свою очередь, минюст обязался разработать механизм компенсации для покрытия ущерба, нанесенного беспилотными летательными аппаратами, способствовать укреплению независимости и потенциала судебной власти, выработать правовые рамки для укрепления сотрудничества с Украиной.

Пенсионные деньги «согреют» экономику?

Министерство экономики намерено работать над созданием фонда собственного капитала Altum, продолжением энергоэффективности многоквартирных домов и сокращением административной нагрузки на мелких торговцев.

При этом главный приоритет – привлечение в инвестиционный фонд под эгидой Altum накоплений второго пенсионного уровня. Если верить главе минэкономики Виктору Валайнису, большинство банков уже согласилось вложить эти средства в развитие экономических проектов в Латвии! Неужели действительно впервые в истории пенсионные деньги начнут работать на развитие экономики собственной страны?! Скоро узнаем.

Отопление, Rail Baltica и airBaltic

В свою очередь, Министерство климата и энергетики намерено работать над безопасностью энергетической инфраструктуры, приведением в порядок предпринимательской среды и подготовкой к отопительному сезону. Как кто-то пошутил, лучшим приоритетом для данного министерства была бы... подготовка к ликвидации этого министерства! Понятно, что в свое время Кариньш совершил еще одну глупость (это еще мягко говоря), инициировав создание такого министерства.

Главными приоритетами Министерства сообщения будут разработка реалистичной модели дальнейшего продвижения проекта Rail Baltica, изменение стратегии airBaltic и стабилизация финансовой ситуации авиакомпании, а также план действий по обеспечению регионального общественного транспорта.

В дела этого многострадального министерства намерен активно вмешиваться и сам премьер, понимая, что без участия главы правительства будет сложно спасти тот же airBaltic и договориться с Брюсселем о выделении дополнительного финансирования для Rail Baltica. Хотя, кажется, эту задачу и премьеру не по силам решить...

Единая запись и базовые пенсии

В отрасли земледелия планируется продолжить активно представлять интересы латвийской сельскохозяйственной и рыбной отрасли на переговорах ЕС, а также привести в порядок рамки развития и управления лесной отраслью.

Проводимые Минздравом работы будут связаны с реорганизацией сети больниц, созданием единой системы записи пациентов на государственные медуслуги и дальнейшей реформой ценообразования лекарств.

Между тем в Министерстве благосостояния планируется начать введение «базовой» пенсии, расширить подход к определению статуса Почетной семьи (которой полагаются скидки и льготы) и увеличить финансовую поддержку семей с детьми.

В общем, как видите, планов громадье. Будем реалистами: хорошо, если удастся реализовать хотя бы третью часть от обещанного!