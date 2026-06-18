Ратушная площадь, 6 – это главный информационный офис Рижского агентства инвестиций и туризма. На днях структура самоуправления, отчиталось перед городской властью. Представленным цифрам интересно смотреть в лицо.

К сожалению, мы еще лишь приближаемся к доковидно-довоенным временам: число туристов в прошлом году было 82% от 2019 года.

Отрабатывают свой бюджет

В отчетный период финансирование Агентства состояло из базовой бюджетного дотации и доходов от муниципального сбора за прием отдыхающих и туристов в размере 4 082 938 евро, а также запланированных доходов от платных услуг (сертификация гидов) в размере 29 687 евро. Баланс Агентства на 2025 год составил 758 271 евро, что было включено в бюджет на 2026 год.

С января 2022 года данным учреждением руководит некий Фредис Биковс, выпускник Высшей банковской школы и Швейцарской бизнес-школы, работавший ранее в ряде банков и международных финансовых компаний, и занимавший пост председателя Ассоциации отрасли бизнес-услуг. Начальником агентства он стал в результате открытого конкурса. Всего под его началом трудится около трех десятков сотрудников, из них 10 в статусе государственных должностных лиц.

Согласно отчету, в прошлом году нашему городу был обеспечен инвестиционный поток в размере 1 072 миллиона евро, что потенциально позволит создать 5 060 новых рабочих мест в таких секторах, как глобальные бизнес-услуги/центры, информационные технологии, производство, недвижимость и стартапы.

Агентство также проводило маркетинговые кампании (международные публикации, отраслевые отчеты, видео, LinkedIn, SEO, информационные рассылки и т. д.) для повышения узнаваемости Риги и привлечения инвесторов.

Удалось добиться успеха в привлечении инвесторов из различных секторов, что позволит создать более 450 новых рабочих мест в Риге, в том числе в таких компаниях, как Epson (Япония, мировой лидер в сфере технологий для печати, визуализации и производства), Efferon (Германия, разрабатывает и производит одноразовые медицинские устройства для интенсивной терапии), Bronyx (Украина, выпускает пластины для бронежилетов) и др.

Все флаги мира в гости к нам

В 2025 году число гостей, размещенных в отелях и туристических объектах размещения Риги, достигло 1 525 076 человек, что на 6,9% больше, чем в 2024 году. 54% всех гостей из Латвии остановились в Риге.

Число граждан Латвии, проживающих в туристических объектах размещения Риги, достигло 21,3% от общего числа и увеличилось на 11,5% по сравнению с 2024 годом.

Число туристов из соседних стран в 2025 году уменьшилось по сравнению с 2024 годом, но на долю приезжих из Литвы по-прежнему приходится 10,2%, а на долю гостей из Эстонии 9,9%. Число гостей из Великобритании значительно увеличилось и составляет 8,4. Туристы из Германии по-прежнему составляют значительную часть числа иностранных гостей (9,1%), также наблюдается относительно большой рост числа гостей из Италии, которое увеличилось на 16,7% по сравнению с предыдущим годом.

Благодаря введенному туристическому сбору, Рига заработала 1,9 миллиона евро в 2025 году по сравнению с 1,7 миллиона евро в 2024 году.

Цифровой маркетинг в прошлом году оставался основным методом – в соцсетях Америки распространялись сведения о Риге в рамках проекта Europe Untold (Нерассказанная Европа). По статистике, в Нью-Йорке удалось охватить аудиторию в 4,7 миллиона человек! Так или иначе, средства из муниципального бюджета на Meta, TikTok и YouTube не потратили – финансирование велось за счет Европейской туристической комиссии. По информации Агентства, на выходе это дало увеличение американского туризма в Риге на 7,3%, в том числе ночевок в отелях на 9,4%.

Небезопасно и менее прибыльно

Разумеется, не все шло так, как могло бы быть при благоприятной геополитической обстановке. Отчет констатирует:

«Война в Украине продолжала оказывать негативное влияние на инвестиционный и туристический климат в Латвии, включая Ригу. В результате некоторые инвесторы приостановили свои позитивные решения или также… сделали выбор в пользу другого государства Европейского Союза».

«В свою очередь в туристической отрасли… существенным фактором оставались отмены групповых бронирований для деловых поездок из-за недостаточной доступности и высоких цен на рейсы airBaltic. Кроме того, негативное влияние оказали приостановка или сокращение рейсов Ryanair по некоторым направлениям, а также ограниченное количество мест на рейсах в Ригу, особенно из крупных европейских аэропортов, что не позволило быстро увеличить туристический поток».

Рассталась с Ригой и компания Wizzair: «В качестве основных причин полного ухода из Риги назывались нехватка самолетов, в том числе проблемы со сроками поставок от производителей и неполадки с двигателями, а также сильная конкуренция с airBaltic и Ryanair в Риге и более низкая прибыльность Риги по сравнению с другими европейскими аэропортами».

British Airways, к сожалению, в марте 2026 года также остановила прямые рейсы из аэропорта Хитроу, которые столь позитивно влияли на прием туристов с 2024 года.

Городская песочница для бизнеса

В минувшем году самоуправлением были утверждены, объявлены и реализованы несколько программ поддержки:

Акселераторы и инкубаторы для стартапов: получено 12 заявок, одобрено 5 участников, общий объем финансирования составил 170 000 евро;

Программа поддержки экосистемы предпринимательства: подано 29 заявок на участие, поддержано 17 проектов, общий объем финансирования составил 200 000 евро;

Программа поддержки релокации диаспоры: получено 11 заявок, 6 из которых были одобрены, общая сумма финансирования составила 36 900 евро;

Программа поддержки стартап-компаний – продолжается реализация контрактов. Общий годовой бюджет составил 150 000 евро.

Рижский кинофонд - поддерживает зарубежные кинопроекты, съемки которых планируются в Риге и Латвии. В 2025 году бюджет составил 800 000 евро, было поддержано 5 проектов, общая сумма софинансирования которых была выплачена в полном объеме. В 2025 году поддержанные кинопроекты внесли в экономику более 4,3 миллиона евро.

Где мы лидируем?

На фоне внешних вызовов и ниспадающих трендов, отрадно отметить, что Рига кое-где оценена весьма высоко.

Так, столица Латвии заняла 1-е место в рейтинге taxfoundation.org, оценивающем практику подоходного налога с предприятий; там же нам присудили 2-е место по налоговой конкурентоспособности.

Опросы fdiintelligence.com вывели Ригу на 3-е место в номинации «Человеческий капитал и стиль жизни».

А в рейтинге свободы инвестиций от heritage.org город набрал 85 из 100 пунктов. Есть куда расти!