Иран намерен начать взимать плату с судов за проход через Ормузский пролив после завершения 60-дневного переходного периода, предусмотренного соглашением о прекращении войны на Ближнем Востоке. В Тегеране подчёркивают, что ситуация в стратегически важном проливе уже не вернётся к довоенному состоянию.

После заключения соглашения о прекращении войны на Ближнем Востоке Иран заявил о намерении изменить правила использования Ормузского пролива — одного из важнейших морских маршрутов мировой торговли.

Как сообщил глава иранской переговорной делегации и спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, после завершения 60-дневного льготного периода Тегеран начнёт взимать плату с судов, проходящих через пролив.

«Ормузский пролив не вернётся к условиям, существовавшим до войны», — заявил Галибаф в интервью государственному телевидению.

Он подчеркнул, что Иран считает себя вправе устанавливать новые правила использования этого стратегического маршрута.

«Иран имеет право на суверенитет над Ормузским проливом, и мы, разумеется, будем получать плату за предоставляемые услуги», — добавил он.

Заявление прозвучало на фоне подготовки к официальному подписанию соглашения между США и Ираном, которое должно положить конец военному конфликту в регионе.

Согласно опубликованным ранее условиям меморандума о взаимопонимании, в течение первых 60 дней после подписания документа сохраняется переходный период. За это время стороны должны обеспечить восстановление безопасного судоходства и подготовить окончательные механизмы реализации договорённостей.

Ормузский пролив имеет особое значение для мировой экономики. Через него проходит значительная часть глобальных поставок нефти и сжиженного природного газа. Любые изменения условий судоходства в этом районе традиционно внимательно отслеживаются энергетическими рынками и международными перевозчиками.

Для судоходных компаний важным станет вопрос о размере будущих сборов и механизме их взимания. Пока эти детали официально не раскрываются.

Соглашение о прекращении войны было первоначально подписано в электронном формате президентом США Дональдом Трампом, вице-президентом Джеймсом Дэвидом Вэнсом и спикером иранского парламента Мохаммадом Багером Галибафом. Позднее, по данным сторон, документ также был подписан президентами США и Ирана в дистанционном формате.

Официальная церемония подписания запланирована на пятницу на швейцарском курорте Бюргеншток.

Если озвученные планы будут реализованы, это станет одним из первых практических последствий нового соглашения и может повлиять на стоимость морских перевозок через один из ключевых транспортных коридоров мира.