Российский президент Владимир Путин располагает ограниченным «окном возможностей», связанным с нынешней политической ситуацией в США. Такое мнение на конференции Riga StratCom Dialogue 2026 высказал американский экономист Роман Шеремета, предположив, что после политических изменений в Вашингтоне Кремлю может стать сложнее реализовывать свои планы.

У президента России Владимира Путина остаётся примерно два с половиной года для принятия стратегических решений, пока в Белом доме находится Дональд Трамп. Такую оценку в интервью агентству ЛЕТА дал профессор экономики Университета Кейс Вестерн Резерв Роман Шеремета.

По мнению эксперта, ключевым фактором могут стать промежуточные выборы в США, которые способны изменить расстановку сил в Конгрессе и усилить давление на администрацию Трампа.

«Сейчас у Путина есть ещё примерно два с половиной года окна возможностей», — считает Шеремета.

Он предполагает, что изменение политического баланса в Вашингтоне может стать сигналом для Кремля о том, что благоприятный для него период подходит к концу.

«Думаю, смена большинства в Конгрессе или Сенате, либо в обоих органах, может стать решающим моментом, когда Путин поймёт, что его окно возможностей закрывается», — заявил профессор.

По его мнению, в такой ситуации российское руководство может начать готовить внутреннюю аудиторию к переговорам.

«Он может начать формировать пропагандистский нарратив о том, что большинство целей его специальной военной операции достигнуто, и поэтому пришло время начинать переговоры», — сказал Шеремета.

Экономист считает, что для Путина важным фактором станет понимание того, сможет ли он и дальше рассчитывать на благоприятную политическую обстановку в США.

Если после выборов позиции сторонников Трампа ослабнут, это может изменить расчёты Кремля относительно дальнейшего развития войны и отношений с Западом.

Вместе с тем профессор не исключает и противоположного сценария. По его словам, в течение ближайших лет российские власти могут не только искать путь к переговорам, но и пойти на дальнейшую эскалацию конфликта.

«В течение этих двух с половиной лет Путин может как начать переговоры, так и предпринять гораздо более агрессивные действия», — отметил он.

Шеремета также допускает возможность новой масштабной мобилизации в России.

«Тогда это уже будет не специальная военная операция, а полноценная война. В таком случае они смогут мобилизовать миллионы людей», — заявил профессор.

При этом он обратил внимание на то, что Украина за последние годы существенно увеличила роль технологий и беспилотников в ведении боевых действий. По его мнению, именно это стало одним из факторов, значительно повышающих цену дальнейшего наступления для российской стороны.

Отдельно эксперт предостерёг от недооценки возможностей российской экономики.

«Не стоит обманывать себя разговорами о слабости российской экономики», — подчеркнул он, отметив, что Россия смогла существенно увеличить свой военный потенциал.

Высказанные на конференции оценки являются личным мнением эксперта. Однако они отражают всё более распространённую среди западных аналитиков дискуссию о том, как возможные политические изменения в США могут повлиять на дальнейший ход войны в Украине и стратегию Кремля.