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Один кадр — сотни шуток: Мелони стала звездой соцсетей 0 185

В мире
Дата публикации: 18.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Один кадр — сотни шуток: Мелони стала звездой соцсетей

Фотография премьер-министра Италии Джорджи Мелони на саммите G7 во французском Эвиане неожиданно стала поводом для шуток и мемов в социальных сетях.

На снимке запечатлен момент, когда Мелони наблюдает за разговором канцлера Германии Фридриха Мерца и президента США Дональда Трампа. Однако внимание пользователей привлекла не сама дипломатическая беседа, а выражение лица и поза итальянского премьера.

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Фотография премьер-министра Италии Джорджи Мелони на саммите G7 во французском Эвиане стала поводом для шуток в соцсетях.

На снимке запечатлен момент, когда Мелони наблюдает за разговором канцлера Германии Фридриха Мерца и президента США Дональда Трампа. Внимание пользователей привлекла не сама дипломатическая встреча, а выражение лица и поза итальянского премьера.

Фото быстро разошлось по соцсетям, где пользователи начали соревноваться в остроумии, придумывая подписи к кадру. Одной из наиболее популярных стала фраза:

«Это поза человека, который ждет, когда ты обратишь на него внимание после того, как занял его место на парковке во дворе».

В результате снимок Мелони стал одним из самых обсуждаемых кадров саммита G7, а сама итальянский премьер — героиней многочисленных мемов и шуток.

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Автор - Светлана Тихомирова
Светлана Тихомирова
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