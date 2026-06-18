Фотография премьер-министра Италии Джорджи Мелони на саммите G7 во французском Эвиане неожиданно стала поводом для шуток и мемов в социальных сетях.

На снимке запечатлен момент, когда Мелони наблюдает за разговором канцлера Германии Фридриха Мерца и президента США Дональда Трампа. Однако внимание пользователей привлекла не сама дипломатическая беседа, а выражение лица и поза итальянского премьера.

Фотография премьер-министра Италии Джорджи Мелони на саммите G7 во французском Эвиане стала поводом для шуток в соцсетях.

На снимке запечатлен момент, когда Мелони наблюдает за разговором канцлера Германии Фридриха Мерца и президента США Дональда Трампа. Внимание пользователей привлекла не сама дипломатическая встреча, а выражение лица и поза итальянского премьера.

Фото быстро разошлось по соцсетям, где пользователи начали соревноваться в остроумии, придумывая подписи к кадру. Одной из наиболее популярных стала фраза:

«Это поза человека, который ждет, когда ты обратишь на него внимание после того, как занял его место на парковке во дворе».

В результате снимок Мелони стал одним из самых обсуждаемых кадров саммита G7, а сама итальянский премьер — героиней многочисленных мемов и шуток.